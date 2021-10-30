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Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası başladı

Elbistan’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen satranç turnuvası, 100’den fazla öğrencinin katılımı ile başladı.

Cumhuriyet Bayramı satranç turnuvası başladı
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Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çerçevesinde satranç turnuvası düzenlendi. Elbistan Gençlik Merkezi’nde düzenlenen turnuvaya ilçedeki okullarda eğitim gören 100’den fazla öğrenci katılıyor. Satranç turnuvasına katılan öğrenciler farklı kategorilerde rakiplerini mat etmek için yarışıyor.

Turnuva, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Turnuvada kıyasıya çekişmeler yaşandı. Karşılaşmalar sonunda rakibini mağlup eden çocuklar mutluluklarını velileri ve öğretmenleriyle paylaştılar.

Turnuva sonunda dereceye girenlerin ödülleri törenle verilecek.

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Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası Başladı