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Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreni ile başladı

Cumhuriyetimizin 98.kuruluş yıldönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Atatürk Anıtı’na çelenk sunumuyla başladı.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çelenk töreni ile başladı
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve cumhuriyetimizin kuruluşunun 98.yıldönümü kutlamaları çerçevesinde Elbistan’da Atatürk Anıtı’na çelenk sunma programı düzenlendi. Çelenk törenine, Elbistan Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Kahramanmaraş Barosu Elbistan Temsilcisi Av. Cihat Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ali Kayhan, MHP Elbistan İlçe Başkanı Üzeyir Bostan, İYİ Parti Elbistan İlçe Başkanı Hüseyin Gül, CHP Elbistan İlçe Yönetimi ve daire amirleri katıldı.

Programda Elbistan Kaymakamı Özkan Demir ve Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile sona erdi.

Kutlamalar, 29 Ekim Cuma günü Elbistan Kaymakamı Özkan Demir’in makamında gerçekleştirilecek tebrikat töreni ile devam edecek. Daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda tören düzenlenecek.

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Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları çelenk Töreni Ile Başladı