Cumhurbaşkanlığı yatırım programında aslan payı Adatepe’ye

Programda, Elbistanlıların yıllardır hayalini kurduğu yatırımlardan biri olan Malatya yolu projesinin 2022 ödeneğinin 11 bin lira olarak belirlenmesi ve Kavaktepe Barajı’na ise bütçe ayrılmaması ise hayal kırıklılığına yol açtı.

2022 Yılı Yatırım Programı'nın Kabulü ve Uygulanmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Programda, merkezi yönetim bütçesi kapsamındaki kuruluşlar, KİT, özelleştirme kapsamındaki kuruluşlar, döner sermayeli kuruluşlar ve sosyal güvenlik kuruluşlarının projeleri, dış proje kredisi kullanan büyükşehir belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projeleri yer aldı.

Proje bazında ödenek teklif ve tahsislerinde, devam eden projelerden en kısa sürede tamamlanabilecek projelere, yeni projelerde azami oranda seçici olunarak, ekonomik ve sosyal katkısı en yüksek ve acil hizmet ihtiyacını karşılayabilecek yatırımlara öncelik verildi.

2022 yılında kamu kurumları tarafından yürütülecek 3 bin 134 projeye toplam 184,3 milyar lira ödenek tahsis edildi.

2022 Yılı Yatırım Programı kapsamındaki 184,3 milyar liralık yatırım ödeneğinden en yüksek payı yüzde 27 ile ulaştırma ve haberleşme sektörü yatırımlarının aldığı görüldü. Eğitim yatırımlarının payı yüzde 13,3, enerji yatırımlarının payı yüzde 12,9, madencilik yatırımlarının payı yüzde 12,6, tarım yatırımlarının payı yüzde 10,1 ve sağlık yatırımlarının payı yüzde 9,3 oldu.

Cumhurbaşkanlığı 2022 Yılı Yatırım Programı’nda Elbistan’a ulaşım ve tarım sektöründeki projeler için ayrılan kaynaklar belli oldu.

Tarım ve ulaşım sektöründe kentin kalkınması için hayati önem arz eden ve 113 bin dekar araziyi sulayacak Kavaktepe Barajı, yatırım programında yer almadı. Elbistan’ın doğu kapısı olarak adlandırılan Elbistan-Darıca arasındaki 46 kilometrelik güzergahın bölünmüş yol haline gelmesini sağlayacak 273 milyon lira bütçeli ulaşım yatırımı için 11 bin TL ödenek ayrıldı.

Yine Elbistan’daki arazileri suya kavuşturacak Adatepe Barajı sulama projesinin ödeneği, geçtiğimiz yıla göre 3 kata yakın arttı. Adatepe Barajı sulaması için 2022 yılında ayrılan ödenek miktarı 259 milyon liraya çıktı. Afşin ilçesinde yapımına başlanan Karakuz Barajı’na da 50 milyon TL bütçe ayrıldı.

Elbistan’ı başta il merkezi olmak üzere Türkiye’nin diğer bölgelerine ulaştıran ana hat olan Göksun-Elbistan yolu için de 5 milyon 425 bin TL kaynak aktarıldı.