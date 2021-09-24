Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Elbistanlı yazılım mühendisine ödül

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri’nin New York şehrinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen "Daha Adil Bir Dünya Mümkün" başlıklı konferansa katılarak, bir konuşma gerçekleştirdi.

Konuşmasına, kendisini dinleyenleri selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan sizlerin aracılığıyla kalpleri bizimle atan tüm mazlumlara ve mağdurlara selamlarımı gönderiyorum. Dünyanın farklı köşelerinde Müslüman olarak hayata tutunma mücadelesi veren tüm kardeşlerime selamlarımı iletiyorum" dedi.

Toplantıyı düzenleyerek gönülleri buluşturan Türk Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'ne teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, TASC'ın son dönemde etkinliğini ve görünürlüğünü giderek artırmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TASC'ın son dönemde etkinliğini ve görünürlüğünü giderek artırmasından duyduğum memnuniyeti de vurgulamak istiyorum. Gerek salgın döneminde ihtiyaç sahiplerine dağıttığı yardımlarla, gerek 24 saat kesintisiz yayın yapan TASC TV ile gerekse FETÖ'nün asıl yüzünün Amerikalı dostlarımıza anlatılması hususunda gösterdiği kararlı duruşta öne çıkan TASC'ı başarılı faaliyetlerinden ötürü yürekten tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının ardından bazı TASC yöneticileri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ödül verdi. Elbistanlı yazılım mühendisi Burak Firik de ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan aldı.

Elbistan’a bağlı Alembey Mahallesi’nde doğan Burak Firik, 16 yıldır yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) e-ticaret şirketi olan Amazon’da yazılım mühendisi olarak görev yapıyor. Firik, yaşadığı New York şehrindeki Türk ve İslam toplumlarının temsilcisi olan kuruluşlarda da aktif görevler üstleniyor. ABD'de önde gelen Türk toplumunun önde gelen temsilcilerinden Türk Amerikan Yönlendirme Komitesi’nin (TASC) Kamu Politikası ve Savunuculuk Direktörlüğü’nü yapan Burak Firik, aynı zamanda Amerika İslam İlişkileri Konseyinin (CAIR) New York Yönetim Kurulu Üyeliği görevini de birlikte yürütüyor. Burak Firik, aynı zamanda ülkedeki Türkler ve Müslümanların haklarının savunulması ve çeşitli yardım faaliyetlerinde de ön planda yer alıyor. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki sivil toplum kuruluşlarıyla da sıkı diyalog kuran Firik, lobicilik faaliyetleri ve Türkiye’nin tanıtılmasında da önemli rol yapıyor.