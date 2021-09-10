Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş’ta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, havayolu ile geldiği Kahramanmaraş’ta AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Vali Ömer Faruk Coşkun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör tarafından karşılandı.

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı otobüsü ile Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Kahramanmaraş Genişletilmiş İl Danışma toplantısına katıldı. Güzergah boyunca vatandaşları selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini bekleyen çocuklara da oyuncak dağıttı.

Erdoğan, Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nın yapılacağı Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ne 1 saatte ulaşabildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona girişinde partililerin alkış ve sevgi gösterileri eşliğinde karşılandı. Erdoğan, toplantıda yaptığı konuşmada ise, gösterdikleri ahde vefa için tüm Kahramanmaraşlılara teşekkür etti.

‘Bu gün bir kez daha edelerle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içindeyim’ diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kahramanlar diyarı Maraş’a 31 Temmuz’da gelecektik. Ancak orman yangınları sebebiyle ziyaretimizi ertelemek zorunda kaldık. Kahramanmaraş’a verdiğimiz sözü 40 gün sonra yerine getirmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Sütçü İmam nasıl istiklalimize sahip çıktıysa onun torunları da yeni Türkiye’nin istikbal mücadelesini sahiplendi” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, buradaki programın ardından toplu açılış töreni için Milli İrade Meydanı’na geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, coşkulu kalabalığa, “Sözümüzü tuttuk ve bugün burada kahramanlığın kitabını yazan Kahramanmaraş’tayız. Türkiye’nin kalem kaşı, köşe taşı, tarihler inşa ettiren ustabaşı Kahramanmaraş, sağ olsun bizi yine muhabbet ve samimiyetle bağrına bastı. Burası, Yedi Güzel Adam’ın şehridir. Rabbim uhuvvetimizi güçlendirsin. Her dönemde olduğu gibi afetler döneminde de birileri kendi kısır çekişmelerine alet etmenin derdine düşmüştür. Fitne, fesat, bozgunculuk faaliyetlerine milletimiz itibar etmemiştir. Gerek yangın ve gerekse de sel bölgelerinde elde edilen neticeler vatandaşlarımız tarafından takdir edilmiştir. Türk milletinin ve Türkiye’nin felaketinden kendine çıkar sağlama peşinde koşanlar bir kez daha hüsrana uğradılar.

Biz 19 yıldır yaptığımız gibi eser ve hizmet siyasetiyle milletimizin gönlündeki yerimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Oyunları birer birer bozarak hedeflerimize doğru yürüyoruz. Salgın döneminde tüm ülkeler küçülürken biz sağlıktan ekonomiye kadar her alanda kendimizi olumlu yönde ayrıştırdık. Büyümede rekor üzerine rekor kırıyoruz. Yıllık ihracatımızda 207 milyar doları geride bıraktık. Merkez Bankası rezervlerimiz 118 milyar doları buldu. Bay Kemal 128 milyar dolar nerede diyordu. Artık hiç sesleri çıkmıyor. Çünkü bunlar akşam yalan sabah yalan. Zaten bunlar yalan terörü estirdiler. Artık ağızlarını açacak halleri kalmadı. İnşallah enflasyonu en kısa sürede kontrol altına alarak raflardaki, tezgahlardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz. Hem maliyetlerdeki yükselişle hem fırsatçılarla mücadele ederek milletimizin refah seviyesini daha da yukarılara taşıyacağız. Milletimizin refahını daha ileriye taşıyacağız. Her bir insanımızın derdiyle dertlenmek boynumuzun borcudur. Bizden başka da sizlerin dertleri ile dertlenecek ve bunlara çare üretecek kimse yok. Avara kasnak gibi boşa dönüyor bunlar. Hâlâ akılları tek parti zihniyetini ülkeye yeniden hakim kılmak olanlar bu milletin kalkınma talebine karşılık veremezler.

Türkiye’de bugüne kadar demokrasi, özgürlük, hak, adalet, yatırım, iş, aş, eser adına ne yapılmışsa altında bizim imzası var. Bundan sonra da milletimizin hangi alanda neye ihtiyacı varsa bunu yapacak olan yine biziz. Çünkü biz bu millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik. Bu yolda eksiğimiz varsa tamamlarız, hatamız varsa düzeltiriz. Büyük güçlü Türkiye’yi adım adım inşa etme vaktidir. Kahramanmaraş’ın 2023 imtihanında da yanımızda yer alacağına yürekten inanıyorum. Zaten Maraş’a da bu yakışır.

Türkiye’nin karada, denizde ve havada egemenlik haklarına sahip çıkmak için attığı her adımın engellenmesinde 1000 yıllık hazımsızlık var. Bu tartışmaların gerisindeki çevrelerin bir kısmının da nereden beslendiği, bitlerinin nasıl kanlandığı birer birer ortaya çıkıyor. Bu vatan topraklarını attıkları fitne tohumları ile zehirlemeye çalışanların hepsi de daha beteri ile karşılaşmıştır. Bu ülkenin ve milletin dostluğu dünyadaki en kıymetli hazineden daha değerlidir. Bizim gönlümüz de kollarımız da herkese açıktır. Kahramanmaraş bunun şahididir” cümleleriyle seslendi.

Kahramanmaraş’a 19 yılda 38 milyar lira yatırım yapıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:

“Hiçbir sıkıntıyı eser ve hizmet siyasetimizden geri adım atmanın bahanesi haline dönüştürmeyeceğiz. Bir yandan yeni yatırımların temelini atıyoruz. Devam eden yatırımlarımızı bitiyoruz. Bugün Kahramanmaraş’a kazandırdığımız toplam yatırım bedeli 1 milyar 734 milyon lirayı bulan 105 eseri, toplu olarak açıyoruz. Eğitimde 156 dersliğe sahip 6 okul, pansiyon ve spor salonunun resmi açılışını gerçekleştiriyoruz. 1500 kişilik yurdu da resmen açıyoruz. TOKİ’nin 624 konutun açılışını da yapıyoruz. 56 kilometrelik kanalizasyon inşaatını, yolların asfaltlanması gibi hizmetleri de resmen açıyoruz. Sulama projeleri ve göletlerin, Elbistan Adalet Sarayı’nı hizmete sunuyoruz. Özel sektörümüzün şehrimize kazandırdığı hastane ile 3 adet sanayi tesisinin açılışını buradan gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz tarafından şehrimize kazandırılan birçok eser ve hizmet var. Tüm bunların Kahramanmaraş’ımıza hayırlı olmasını diliyorum.

Geçtiğimiz 19 yılda ilmek ilmek işleyerek kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma hamlesi ile geleceğimize daha güvenle bakıyoruz. Son 19 yılda Kahramanmaraş’a 38 katrilyon lira tutarında yatırım yaptık. Sağlıkta şehrimizi 106 adet tesisle donattık. 11 adet sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Yeni millet bahçeleri inşa ediyoruz. 5 millet bahçesi projemizden 4’ünü hizmete sunduk. Ulaştırmada 73 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğunu 312 kilometreye çıkardık. İnşallah Kahramanmaraş’ımızı her alanda daha büyük hizmetlere kavuşturmakta kararlıyız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biz, bugüne kadar sadece milletimize baktık ve milletimize hesap verdik. Bilerek ve isteyerek ne siyaset ne de başka bir gaye ile milletimizi aldatmaya çalışmadık. Eksiğimiz ve fazlamızla hep milletimizin huzurunda bulunduk. Artık tek bir gayem var o da Türkiye’yi her alanda hak ettiği seviyeye çıkmış olarak görmektir. Önümüzde 2023 süreci var. Yeni bir güç tazelemesi yapacağız. Yeni bir nefes alacağız. İnşallah 2023’te Kahramanmaraş’tan çok daha güçlü bir destek bekliyorum. Edeler yanımızda olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz engel tanımıyoruz” cümleleri ile konuşmasını tamamladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kendisi ile birlikte Kahramanmaraş’a gelen bakanlar ve ilgililerle birlikte 105 yatırımın açılış kurdelesini kesti.