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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret noktasında işçimizi zora sokmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretle ilgili, “Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret noktasında işçimizi zora sokmayacağız
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 7. Toplantısı'na katılmak üzere resmi ziyarette bulunacağı Katar'a gitmeden önce Atatürk Havalimanı'nda basın mensuplarına açıklama yaptı.

Açıklamaları sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücretle ilgili şu açıklamalarda bulundu:

"Biz kesinlikle bu noktada işçimizi zora sokmayacağız. Asgari ücret noktasında da inşallah en uygununu, en ideal olanını gerek brüt gerek net, masaya yatırarak nihai kararımızı vereceğiz. Bu nihai kararla birlikte de temenni ediyorum ki sadece işçi kesiminin buradaki memnuniyeti değil, işverenin de bu alınan kararla memnun olması lazım. Çünkü hep söylüyoruz ya yatırım, istihdam, üretim, ihracat, büyüme... Şimdi bizim burada hem işçinin emeğine, işverenin de bu noktadaki yatırım gücüne ihtiyacımız var. Bu iki gücün ayakta durması bizim için büyük önem arz ediyor. İnşallah sadece bu dönemde alınacak karar değil, bir de önümüzdeki yıl seçim öncesi alınacak olan karar da var. Bütün bunları düşünerek bir karar vereceğiz. Bu kararla beraber yolumuza devam edeceğiz.”

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Asgari ücret Noktasında Işçimizi Zora Sokmayacağız