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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 106 yatırımın toplu açılışını gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Eylül Cuma günü Kahramanmaraşlılarla buluşacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli İrade Meydanı’nda gerçekleştirilecek törende 1 milyar 700 milyon liralık 106 yatırımın toplu açılışını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 106 yatırımın toplu açılışını gerçekleştirecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir dizi programa katılmak üzere Kahramanmaraş’a geliyor. 10 Eylül Cuma günü AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi ve Gençlerle Buluşma programının yanı sıra 16.00’da Toplu Açılış Töreni’ne katılacak. Düzenlenecek programla 1,7 Milyar TL’lik 106 yatırımın açılışı gerçekleştirilecek. Milli İrade Meydanı’nda (Büyükşehir Belediyesi yanı) gerçekleştirilecek program ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 10 Eylül Cuma günü Kahramanmaraş’a geliyor. Büyükşehir Belediyesi yanı Milli İrade Meydanı’nda, saat 16.00’da gerçekleştirilecek toplu açılış törenine tüm halkımız davetlidir” ifadeleri kullanıldı.

Elbistan’dan araç kaldırılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kahramanmaraş programına katılmak isteyenler için AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı tarafından da araç kaldırılacak.

Vatandaşları il merkezine götürecek otobüsler, 10 Eylül Cuma günü saat 13.00’te AK Parti Elbistan İlçe Başkanlığı önünden hareket edecek.

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