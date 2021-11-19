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Cuma namazında yağmur duası

Yağışların, son 20 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmesi dolayısıyla Cuma namazı öncesinde İlçe Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç tarafından yağmur duası yapıldı.

Cuma namazında yağmur duası
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Türkiye genelinde 2021 su/tarım yılında yağışlar normale kıyasla yüzde 19, geçen su/tarım yılına göre ise yüzde 16 azaldı. Bu su yılında metrekareye düşen yağış miktarı 465,5 milimetre olarak gerçekleşti. Uzun yıllar ortalamasına göre normal değeri 574 milimetre olan yağışlar, geçen su yılında 552,6 milimetre olmuştu. Türkiye geneli 2021 su yılı yağışları, son 20 yılın en düşük seviyesinde kaldı. 2021 su yılında, normale göre en fazla azalma yüzde 39 ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kaydedildi. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde normali civarında, diğer bölgelerde normallerin altında gerçekleşti. Doğu Anadolu’da yüzde 32, Akdeniz’de yüzde 24, İç Anadolu’da yüzde 22’lik azalma görüldü.

Coğrafi olarak karasal iklimin yaşandığı Elbistan’da da özellikle kıraç arazilerde ekim yapan çiftçiler, tohumların yeterli çimlenmeyi sağlaması için dört gözle yağmuru bekliyor. Geçtiğimiz yıl da kuraklıkla boğuşan çiftçiler için Cuma namazı öncesinde Elbistan Müftüsü Hacı Mustafa Kılınç tarafından yağmur duası edildi.

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