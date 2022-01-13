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Covid testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak
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Covid testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığını, sadece semptom gösteren kişilere yapılacağını söyledi.

Covid testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacak
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı.

Omicron varyantının ülkemizde baskın varyant haline geldiğini belirten Bakan Koca, yerli aşı TURKOVAC’la ilgili de,  “Yerli aşının güvenli olduğu 5 bin 942 çalışma ile teyit edildi. TURKOVAC'ın Sinovac'tan daha etkili olduğu tespit edildi. TURKOVAC aşımızı güvenli şekilde kullanabileceğimizi yüksek sesle söylemek konusunda kimsenin tereddüdü olmamalı” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulunun, aşısını ve hatırlatma dozunu olmuş temaslı kişilerin karantinaya alınmamasına karar verdiğini dile getirerek, “İzolasyon konusunda ise pozitif vakaların tamamı 7 gün izolasyonu tamamladıktan sonra test yaptırmaksızın izolasyondan çıkabilirler. Bilim Kurulumuz, gelişmiş ülkelerde uygulanan kuralları ve hastalığın ulaştığı yaygınlık seviyesini de dikkate alarak, tarama amaçlı ve temaslı kişilerde PCR testi zorunluluğunu kaldırmıştır. Bundan böyle PCR testi yalnızca semptom gösteren kişilere yapılacaktır. Salgını gündemimizden çıkarmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğimizi bilmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

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Covid Testi Yalnızca Semptom Gösteren Kişilere Yapılacak