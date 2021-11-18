Covid-19’da kötü tablo geride kaldı

Vaka sayılarındaki düşüş, Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar Uygulaması’ndan da net bir şekilde görüldü. Elbistan’da yüksek riski simgeleyen ‘kırmızı’ renkli alan neredeyse hiç kalmadı.

Elbistan’da Ağustos ayı ile birlikte Covid-19 vaka sayılarında adeta patlama yaşanmıştı. Günlük 3 haneli rakamlarda vaka kaydedilen Elbistan’da haziran ayı ortalarında kapatılan Covid-19 yoğun bakım servisleri yeniden açılmıştı. Yine aynı şekilde Elbistan Devlet Hastanesi’ndeki Covid-19 servis sayısı vaka yoğunluğu ile birlikte 5’e kadar yükselmişti.

Ağustos ve Eylül ayı, vaka sayıları açısından pik yapılan zaman aralıkları olarak kayıtlara geçerken; virüsün bulaşmasını önlemek için de kapsamlı bir aşılama çalışması sürdürüldü. Özellikle 1.doz aşısını olmamış vatandaşlar için, şehrin birçok noktasında aşı çadırları oluşturuldu. Elbistan Belediyesi de altın ve bisiklet hediyeli bir kampanya başlattı. Kampanya sonucunda 1.doz aşılamada yüzde 75 oranına ulaşıldı ve Elbistan mavi kategoriye geçti. Birinci dozdaki başarıyı 2.doz için de yakalamak için Elbistan İlçe Sağlık Müdürlüğünce yürütülen aşılama çalışmalarında da büyük ilerleme kaydedildi. Bir yandan aşıyla ilgili endişeleri ortadan kaldırma uğraşında olan sağlık savaşçıları, 2.doz aşısını olmayan vatandaşlara ulaşmak için de yoğun bir programa imza attı.

Bugüne kadar, kent genelinde 90 binin üzerinde kişiye 1.doz aşı yapıldı. Aşının tam koruma düzeyine ulaşması için gerekli olan 2.doz uygulamasında da yükseliş sürdü. Elbistan’da 2.doz aşı da 80 binli rakamlara ulaştı. Böylelikle Elbistan’da toplam uygulanan aşı miktarı 200 bin doza yaklaştı.

Aşılamadaki başarıyla birlikte Ekim ayının sonlarından itibaren vaka sayılarındaki düşüş de hızlandı. 3 haneli rakamlardan tek haneye kadar düşen vaka sayıları nedeniyle Elbistan Devlet Hastanesi’nde 5’e yükseltilen Covid-19 servislerinin sayısı 2’ye düşürüldü. Covid’e yakalananların, hastalığı hafif atlatması nedeniyle de 3,5 ay önce açılan yoğun bakım servisi tekrar kapatıldı.

Böylelikle ağustos ayında başlayan kötü tablo geride kalırken; yetkililer özellikle 2.doz ve 3.doz aşısını olmayan vatandaşlara zaman geçirmeden aşılarını tamamlamaları çağrısını yineledi.