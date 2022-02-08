Çöllolar’a bakanlık oluru

Afşin-Elbistan B Termik Santrali’nin kömür ihtiyacının karşılanması amacıyla Çöllolar Kömür Sahasına yönelik geliştirilen projede ilk üretim 2009 yılında yapılmıştı. Toplam 544 milyon ton kömür rezervinin bulunduğu sahada, 2011 yılı şubatında peş peşe göçükler yaşandı. Göçüklerde, 11 işçi hayatını kaybetti. Saha, göçükler sonrasında alınan karar doğrultusunda kapatıldı. Sahanın işletmecisi Park Teknik, Çöllolar’ı EÜAŞ’a devretti. Bu devrin ardından halihazırda özel sektörün işlettiği Afşin-Elbistan Linyitleri sahasından kömür temin edilen B Termik Santrali’nin ihtiyacının karşılanması için Çöllolar’da üretimin yeniden başlaması için süreç de hız kazandı.

Çöllolar’daki kömür rezervinin tespitine yönelik değerlendirmeler yapılması ve bu değerlendirme sonucunda üretimin planlamasının belirlenmesi amacıyla Elektrik Üretim A.Ş.'nin (EÜAŞ) ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TKİ) personellerinden oluşan bir komisyon oluşturuldu.

Çalışmalarını 15 Kasım 2021’de tamamlayan komisyon, Afşin-Elbistan Çöllolar Raporu’nu hazırlayarak ilgili birimlere sundu. Rapor doğrultusunda EÜAŞ ile TKİ arasında 31 Aralık 2021’de devir sözleşmesi imzalandı. Devirle birlikte TKİ bünyesinde Çöllolar Sahası İşletme Müdürlüğü kuruldu.

Çöllolar’da EÜAŞ’ın uhdesinde bulunan bütün varlıklar, hak ve vecibeleri ile tüm haklarının ve işletme iznini içeren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı oluru da 26 Ocak’ta imzalandı.

6 aylık da bir süre içinde faaliyetin başlaması planlanan ve 1000 kişilik bir istihdam oluşturacak çalışma kapsamında, Türkiye'nin çeşitli yerlerinde EÜAŞ'a bağlı işletmelere tayin edilen işçilere bir davet gönderilerek onlardan talep alınacak. Öncelikte talepte bulunanlar burada istihdam edilecek. Talep, çalıştırılacak personel sayısını karşılamadığı durumda ise yasal şartlar çerçevesinde ihale ya da ilana çıkılarak temin edilecek.