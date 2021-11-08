Çolakoğlu, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı oldu

Türkiye Oryantiring Federasyonu’nun 5. Olağan ve Mali Genel Kurulu geçtiğimiz günlerde gerçekleştirildi. Başkanlık divanının oluşturulmasının ardından gündem okunarak oylandı. Faaliyet ve denetim raporlarının ibra edildiği genel kurulda, 2021-2022 yılı tahmini bütçeleri ile faaliyet programı görüşülerek karara bağlandı. Genel kurulda başkanlık için Atilla Güler ile Elbistanlı akademisyen Tekin Çolakoğlu aday oldu. Genel kurulda kullanılan 158 oyun 1'ü geçersiz sayıldı, bu oyların 81'ini alan Tekin Çolakoğlu yeni başkan seçildi.

Başkanlığa seçilen Tekin Çolakoğlu, yaptığı konuşmada, amaçların sadece Türk sporuna hizmet olacağını söyledi.

Çolakoğlu, “Şimdi çalışma zamanı. Kulüplerin yarışlara katılımını teşvik edeceğiz, altyapıyı destekleyeceğiz” dedi.

Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu

1970 yılında Elbistan'da doğdu. İlk ve orta ve lise öğrenimini Elbistan’da tamamladı. Elbistan Endüstri Meslek Lisesinden 1988 yılında mezun oldu. 1992 yılında Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümünü kazandı. 1996 yılında mezun oldu, aynı yıl yüksek lisansa başladı ve 2000 yılında tamamladı. 1998 yılında Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunda Araştırma Görevlisi olarak göreve başladı. 2000 yılında doktora programına başladı. 2004 yılında Doktora programını başarı ile tamamladı. 2006 yılında öğretim görevlisi, 2007 yılında Yrd. Doç. Dr. olarak atandı. 2014 yılında doçent unvanını almaya hak kazandı. Spor Yöneticiliği Bölümü Başkan Yardımcılığı görevi de yaptı. 2010 yılında, Barcelona Ekonomi Üniversitesinde Spor Hukuku eğitimi aldı.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Sponsorluk Kurul Başkanlığı, Türkiye Oryantiring Federasyonu Üniversiteler Ar-Ge Kurulu Üyeliği, Üniversite Sporları Federasyonu Oryantiring Teknik Kurul Üyeliği, Gazi Üniversitesi Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Merkezi Başkan Yardımcılığı ve Oryantiring Birim Sorumluluğu, Gazi Üniversitesi Oryantiring Takımı Sorumlusu, Türkiye Çim Hokeyi Federasyonu Asbaşkanlığı, Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Organizasyon Kurulu Üyeliği, Spor Yöneticileri ve Spor Kulübü Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği, Keçiören Belediye Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Gazi Üniversitesi Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyeliği, Spor Bilimleri Derneği Üyeliği, görevlerinde bulunmuş ve bu görevlerin bir kısmı halen de devam etmektedir. 11 Kasım 2012 tarihinde Ankara'da yapılan 3. Genel Kurulu'nda Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı seçilen Çolakoğlu, bu görevini 2016 yılındaki Genel Kurul'a kadar sürdürdü. Çolakoğlu, 2020’de profesör unvanı aldı.