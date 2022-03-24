Çocuklara orman ve ağaç sevgisini aşıladılar

Elbistan Orman İşletme Şefi Sultan Demir, “Ormancılık Günü” ve “Orman Haftası” kapsamında fidan dağıtımına ek olarak okullarda bir dizi programlar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kentin, daha yeşil bir çehreye sahip olmasını amaçladıklarını belirten Demir, “Ormancılık Günü ve Orman Haftası çerçevesinde başladığımız fidan dağıtımımız sürüyor. Elbistan’da 8 bin adet karaçam ve sedir fidanı dağıtımı yaptık. Dağıtımlarımız sürüyor. Vatandaşlarımızın ilgisi ve duyarlılığı bizleri çok mutlu etti. Ağaca, ormana, yeşile ve tabiata olan sevgilerinden dolayı tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Ağaç ve orman sevgisini çocuk yaşlardan itibaren kazandırma amacıyla okullarda da çalışma yaptıklarını anlatan Elbistan Orman İşletme Şefi Sultan Demir, “Daha temiz, daha yaşanabilir bir gelecek için çocuklarımızla el ele veriyoruz. Fidan dikmenin ve ormanları korumanın, en büyük görevlerimizden biri olduğunu anlatıyoruz. Bu amaçla da Karaelbistan Osmangazi Ortaokulu’nda, Yunus Emre İlkokulu’nda, Nurhak Ortaokulu’nda ve Ekinözü Yunus Emre Ortaokulu’nda programlar düzenledik” şeklinde konuştu.

Video sunumlarının ardından çocuklara, tohum kalemlerin yanı sıra satranç takımı, şapka, tişört, kalemlik gibi hediyeler dağıtıldı.