Çocuk oyun parkına kimliği belirsiz kişilerce zarar verildi

Kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, Kümbet Mahallesi, Leylak Sokak’ta bulunan oyun parkındaki bankların ahşap kısımlarını söktükten sonra yaktı. Parktaki oyun gruplarının birçoğu da kırıldı. Mahalle sakinleri ise, çocukların oyun oynadığı parka zarar verenlere tepki gösterdi.

Konuyla ilgili olarak Elbistan Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Bu kent hepimizin. Geleceğimiz olan çocuklarımızın hizmetine sunduğumuz bu güzelliklere sahip çıkalım” denildi.

Kamu malına zarar vermenin, izahının mümkün olmadığına değinilen açıklamada, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından ilçemizde yaşayan çocuklarımızın hizmetine sunulan oyun parkına, zarar verildiğini üzülerek öğrenmiş bulunuyoruz. Şehrimizin dört bir tarafını donatma gayretinde olduğumuz ve kamu malı olan bu parklara zarar veren kişi veya kişiler ile ilgili gerekli tahkikat başlatıldı. Bu kişiler hakkında kamu malına zarar vermekten gerekli hukuki süreci başlatacağız” ifadeleri kullanıldı.

Parkın zarar gören kısımlarının en kısa sürede yenileneceği belirtilen açıklamada, “Bu alan, yeniden çocuklarımızın cıvıl cıvıl oynadığı bir yer olacak” şeklinde bilgi verildi.