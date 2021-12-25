CMK İletişim törenle hizmete açıldı

Güneşli Mahallesi Uzun Çarşı’da hizmet vermeye başlayan CMK İletişim’in açılış törenine AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Ahmet Tıraş, AK Parti Elbistan İlçe Koordinatörü Mustafa Çimen, parti temsilcileri, sendika temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İşyerinin açılış kurdelesini protokol üyeleri ve işletme sahibi Muhammed Köse birlikte kestiler.

İşyerinin açılışına gösterilen ilgiye teşekkür eden Muhammed Köse, “Teknolojiye dair her şeyi içeren mağazamızda cep telefonu, tablet, bilişim ürünleri, akıllı saat ve aksesuar çeşitleri ile hizmet vereceğiz. İşyerimizde teknik servis hizmetinin yanı sıra sıfır ve ikinci el telefon alım satımı ile vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Cep telefonu, tablet, aksesuar ve yedek parça temini, tamir işlemleri, aksesuara dair her şey, oyun klavyesi, oyun kulaklığı, kablosuz kulaklık, bluetooth kulaklık modelleri, kırılmaz cam, şarj aletleri, joystick, drone çeşitleri mevcuttur. Geniş ürün yelpazemizle vatandaşlarımızın hizmetinde olacağız. Açılışımıza gösterilen ilgiye teşekkür ediyorum” dedi.