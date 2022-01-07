Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Türkiye’nin en büyük ikinci Yetim Koordinasyon Merkezi açıldı
Türkiye’nin en büyük ikinci Yetim...
Çitil’den TARSİM prim desteği bilgilendirmesi
Çitil’den TARSİM prim desteği bilgilendirmesi
Elbistan’da boşanma oranı evlenme oranını geçti
Elbistan’da boşanma oranı evlenme oranını...
Pozitif vakaların karantina süresi 7 güne düşürüldü
Pozitif vakaların karantina süresi 7...
Elbistan İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi, 53 üniteden oluşacak
Elbistan İleri Biyolojik Atık Su...
banner191
banner162

Çitil’den TARSİM prim desteği bilgilendirmesi

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından 2022 yılında kapsama alınacak riskler, ürünler ve bölgeler ile prim desteği oranlarıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.

Çitil’den TARSİM prim desteği bilgilendirmesi
banner167

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı’nın Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirten Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, “Bitkisel ürünler için dolu ana riski ile birlikte fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel baskını, su baskını ve kara, hava, deniz taşıtının çarpma riskleri ile tarla ürünlerinde, sebzelerde ve çilek ürününde yaban domuzu zararı, pamuk ürününde hasat döneminde miktar kaybına yol açan yağmur zararı, ayçiçeği ürününde kuş zararı ve şeker pancarı, çerezlik kabak, domates, biber, patlıcan ürünlerinde yeniden ekim dikim masrafı olarak ödenecek don zararı ek riskleri dolu paketi halinde verilmiştir” dedi.

Köy bazlı kuraklık verim sigortasında; 2022 yılı için sigorta prim tutarının yüzde 70'i oranında prim desteği verileceğini dile getiren Çitil, “Köy bazlı kuraklık verim sigortasıyla, kuru tarım alanlarında yetiştirilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, nohut, kırmızı mercimek ve yeşil mercimek ürünleri ile bu ürünlerin sertifikalı tohumluklarında, dolu paketi dışındaki; kuraklık, don, sıcak rüzgâr, sıcak hava dalgası, aşırı nem, aşırı yağış risklerinden kaynaklı verim azalışları, ilgili genel şartlar ile tarife ve talimatlar kapsamında; Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı çiftçilerin, özlük, ürün ve arazi bilgileri dikkate alınarak, Tarım Sigortaları Havuzu tarafından teminat altına alınmıştır.

Üreticilerin, tarım sigortası prim desteğinden yararlanabilmesi için bakanlığımız kayıt sistemlerine kayıtlı olmaları ve bu kayıtlarını her yıl güncellemeleri gerekmektedir” ifadelerini kullandı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Çitilden TARSİM Prim Desteği Bilgilendirmesi