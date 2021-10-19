Çıtak, meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti

Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Çıtak, her 8 kadından birinin bu hastalığa yakalanma riski bulunduğunu hatırlatarak, şu bilgileri aktardı:

“Türkiye’de Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kadınlarda en sık görülen kanser türüdür. Her sekiz kadından birinin hayatının belirli zamanlarında meme kanserine yakalanacağı bildirilmektedir. Meme kanserine karşı en iyi koruyucu yöntem erken teşhistir. Kanser yayılmadan önce teşhis edilirse yüzde 96’ya kadar varan oranlarda, kişi yaşam şansına sahip olur. Bu kapsamda tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de 1-31 Ekim Meme Kanseri Bilinçlendirme Ayı eğitim ve taramalarla değerlendirmektedir.”

Türkiye’de yılda 15 bin kadının bu hastalıktan etkilendiğini belirten Elbistan Şehit Hilmi Özer İlçe Sağlık Müdürü Dr. Kazım Çıtak, “Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser olup, yılda yaklaşık 15 bin kadını etkilemektedir. Risk faktörleri arasında ailede meme kanseri öyküsü, erken ilk adet yaşı, geç menopoz, çocuk emzirmeme, obezite sayılabilir. Riski azaltmak amacıyla kilo kaybı düzenli egzersiz gibi davranış değişiklikleri etkili olabilir. Ancak risk faktörlerini en aza indirecek hayat tarzı değişikliklerinin yanı sıra hastalığın erken teşhisine yönelik yapılan meme kanseri taramaları bu kanserden ölümleri ve hastalığın sıklığını azaltmada en etkili yöntemlerdir. Kanser taramaları gönüllülük esasına dayanır ve kadınlarımızın katılımı ile başarıya ulaşabilir. Bu nedenle kadınların meme kanseri nedenleri, belirtileri, korunma, tarama, taramanın ne zaman ve nasıl yapılacağı hakkında bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi önemlidir” dedi.

Elbistan’da meme kanseri başta olmak üzere diğer kanser türlerinde ücretsiz taramanın KETEM aracılığı ile yapıldığının da bilgisini veren Dr. Çıtak, “Meme kanseri tedavisi erken evrelerde yüzde yüz sağlanabilir. Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) 30 yaş ile 65 yaş arası kadınlara rahim kanseri, 40 yaş ile 69 yaş arasındaki kadınlara meme kanseri, 50 yaş ile 70 yaş arasındaki kadınlara ve erkeklere bağırsak kanseri taramaları yapılmaktadır. KETEM’deki tüm taramalar ücretsiz olarak yapılmaktadır. Tüm vatandaşlarımızı taramalarını yaptırmak için Pınarbaşı Mahallesi Kışla Caddesi’ndeki eski 1 nolu Aile Sağlığı Merkezi binasında-İlçe Sağlık Müdürlüğü bahçesinde hizmet veren KETEM’e bekliyoruz. Unutulmamalıdır ki, erken teşhis hayat kurtarır” ifadelerini kullandı.