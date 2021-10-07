Cinsel istismar davasında karar çıktı

Bir kız çocuğu, 28 Nisan’da Mesut Doğan’ın işlettiği kırtasiyede cinsel istismara uğradığını iddia ederek suç duyurusunda bulunmuştu. Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında kırtasiye işletmecisi Mesut Doğan, tutuklanmıştı. Doğan hakkında, Elbistan Ağır Ceza Mahkemesi’nde cinsel istismar suçundan dava açılmıştı. 5 aylık yargılama sürecinin sonunda, davanın karar duruşması görüldü.

Duruşmada; mağdur kız ve ailesi ile tanıklar dinlendi, pedagogun da mağdur beyanlarına ilişkin görüşleri değerlendirildi. Mahkemeye sunulan pedagog raporunda mağdurun tutarsız davranışları ve çelişkili ifadelerine dikkat çekildi. Savcılık, mağdurun beyanlarını doğrular nitelikte somut delillerin bulunmadığını ayrıca yargılama aşamasında vermiş olduğu beyanlar arasında keskin farkların bulunduğu belirtilerek sanığın beraatını istedi. İşyerine ait güvenlik kameralarının da incelenmesi sonucu sanığın belirtilen eylemi gerçekleştirmediğine kanaat getiren mahkeme heyeti, Mesut Doğan’ın beraatına karar verdi.

Doğan’ın avukatı Şeyma Dal, konuyla ilgili olarak yaptığı değerlendirmede, “Son yıllarda hukuken çok sık karşılaştığımız ve üzerinde hassasiyetle durulması gereken ‘istismar’ suçunun aydınlatılması amacıyla gerçekleşen yargılama safahatının bağımsız Türk yargısı tarafından uygulanması gerekirken, masumiyet karinesinin ve adil yargılanma hakkının sosyal medya aracılığıyla ihlal edildiğine şahit olmaktayız. Türk yargısı, uluslararası hukukta ve ülkemizde geçerli olan ‘çocuğun üstün yararı ilkesi’nin çocukların algılarını yönetmek suretiyle iftira, kurgu, yönlendirme, baskı ve benzeri hususlarla ihlaline izin vermeyeceği gibi, asılsız iddialar ile hiçbir vatandaşın hukuksuzca özellikle de sosyal medya üzerinden infazına da izin vermeyecektir” dedi.

Dal, son olarak müvekkilinin sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında yer alan gerçeği yansıtmayan haber ve paylaşımlarla ilgili olarak da hukuki süreci başlattıklarını sözlerine ekledi.