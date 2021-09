Çin’den Afşin C Santrali’ni de ilgilendiren karar

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, söz konusu kararla ilgili olarak, “Çin gelişmekte olan ülkelerde yeşil ve kömürsüz enerjilerin kullanılmasını destekleyecek ve yeni termik santral inşa etmeyecek” dedi.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Maden Holding bünyesinde hayata geçirilecek ve 17 milyar TL’den fazla yatırım bedeli olan C Termik Santrali için çalışmalarını sürdürüyor. C Santrali, her biri 600 MWe gücünde üç üniteden oluşacak. Toplam 1.800 MWe kurulu güce sahip Afşin C Termik Santrali ile Açık Kömür İşletmesi ve Düzenli Depolama Alanını içeren projenin, yaklaşık 17 milyar 300 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirilmesi öngörülüyor. Yaklaşık 1 milyar 459 bin ton kömür kaynağı bulunan C Termik Santrali’nden yıllık ortalama net 11.380 GWh enerji üretimi hedefleniyor. Santralin çalışma süresi 6.948 saat/yıl, santralin ekonomik ömrü ise 35 yıl olarak öngörülüyor.

Türkiye Varlık Fonu (TVF) eski genel müdürü Zafer Sönmez, şubat ayı içinde yaptığı açıklamada; Türkiye’nin en büyük termik santrallerinden biri olacak C Termik Santrali için inşaat ihalesine 2021 yılı sonunda çıkılacağını dile getirmişti.

Eski genel müdür Sönmez, C Termik Santrali yatırımı için 7 Çinli firma ile görüşmelerin sürdüğünü söylemiş; proje finansmanının Çinli firmalar tarafından sağlanacağını ve Varlık Fonu’nun büyük ortak olarak projede yer alacağını ifade etmişti.

Dünya genelinde birçok termik santral projesini finanse eden ve yapımını üstlenen Çin’den bölgeyi de yakından ilgilendiren bir karar geldi. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun yıllık toplantısında video-konferans yoluyla bir konuşma yapan Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin'in yurt dışında artık kömürle çalışan yeni termik santral inşa etmeyeceğini açıkladı.