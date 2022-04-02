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‘Çınar Gölgesi’ projesi ile örnek oldular

Elbistan Çınar Derneği’nin ‘Gençlik Projeleri Destek Programı’ kapsamında hazırladığı ‘Çınar Gölgesi’ projesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ülke genelindeki 57 örnek projeden biri olarak ödül aldı.

‘Çınar Gölgesi’ projesi ile örnek oldular
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Gönüllülük Projeleri Ödül Töreni, bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun katılımıyla Ankara’da gerçekleştirildi. Elbistan Çınar Derneği’nin hazırladığı ‘Çınar Gölgesi’ projesi,  örnek projeler arasına girerek ödül almaya layık görüldü. Törende, Elbistan Çınar Derneği’nin standını ziyaret eden Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Proje Koordinatörü Mehmet ülger ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

‘Çınar Gölgesi’ Proje Koordinatörü Mehmet Ülger, projenin, yaşlılarla gençleri bir araya getirmeyi amaçladığını söyledi.

Projenin amacını ‘Yaşlılarımızı yok saymadan, onları toplumdan tecrit etmeden, onlarla tecrübeleri paylaşarak hayata ve umuda yol almaktı’ olarak özetleyen Ülger, “Elleri öpülesi ulu çınarlarımız ile geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi bir araya getirerek 7 ay boyunca piknik, uçurtma şenliği, şehir içi ve dışı geziler, tarihi yerlerin ziyareti, kahvaltı ve okuma programları, ev ziyaretleri iftar ve yemek programları ayrıca yaşanmış hayat hikayelerinin paylaşıldığı söyleşiler olmak üzere bir çok etkinlik gerçekleştirdik. Onlarca güzelliğe şahit olduk” dedi.

Projenin sonunda, yaşanmış hayat hikayelerinden oluşan “Ulu Pınardan Damlalar’ adlı bir kitap çıkardıklarını dile getiren Ülger, “Eserimiz bu güzelliklerin bir sonucu ortaya çıkan ve büyüklerimizin bizlerle paylaştıkları yaşanmış hayat hikayelerinden bir kısmının derlendiği güzel bir çalışma oldu. Bu vesile ile projemizi destekleyen Gençlik ve Spor Bakanlığı’na, derneğimizin yönetimine, gönüllülerimize, ulu çınarlarımıza ve gençlerimize ayrı ayrı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Çınar Gölgesi Projesi Ile örnek Oldular