Cin mısırı çiftçisine Aybaklar’dan alım desteği

Elbistan’da cin mısırı hasadı yoğun bir şekilde devam ediyor. İlçedeki cin mısırı ekimi ise, genelde sözleşmeli olarak gerçekleştiriliyor. Çiftçiler, anlaştıkları tohum firmalarından tohum alarak hasat sonrası ürünlerini de belirlenen fiyat üzerinden satıyor.

Bu yıl ürünlerini hasat eden bazı çiftçiler, hiç istemedikleri bir durumla karşı karşıya kaldı. Tohum aldıkları bazı firmalarla sorun yaşayan çiftçiler, ürünlerini satmakta zorlandı. Emeklerinin karşılığını alamamanın endişesini yaşayan çiftçilere, bu sektördeki köklü kuruluşlardan biri olan Aybaklar Tarım Ürünleri A.Ş. tarafından destek geldi.

Firma, Elbistan’da üretilen bütün cin mısırlarını satın almak için kolları sıvadı. Kalite ve vadeye göre de 4 bin 200 ila 4 bin 500 lira arasında da fiyat belirlendi.

Aybaklar Tarım Ürünleri A.Ş.’den çiftçilere gönderilen mesajda şu ifadelere yer verildi:

“Cin mısırı hasadının yoğun bir şekilde devam ettiği şu günlerde, cin mısırı tohumu satan, sattığı tohumların ürünlerini almayarak çiftçilerimizi mağdur eden firmaların eksiğini kapatmak ve bölge çiftçimize destek olmak için Aybaklar A.Ş. olarak Elbistan'da üretilen bütün cin mısırlarını kalitesi ve vadesine göre 4.200-4.500 TL arasında almaya talibiz. Alımlarımız başlamıştır. Tüm çiftçilerimize bereketli hasatlar dileriz.”