Çiftçinin sulama ücretleri belli oldu

Göksun Sulama Birliği Başkanı Osman Otlutepe, 2022 yılı sulama dönemine ilişkin olarak bilgilendirmelerde bulundu.

Elbistan, Afşin ve Göksun ilçelerindeki 2 bin 700 üyeye hizmet verdiklerini belirten Otlutepe, çoğunluğu pompaj (elektrikli) sulama olan arazilerin bir kısmının cazibeli kalanın da kapalı sistem sulama ağına sahip olduğunu dile getirdi.

Birliğin 2022 yılında DSİ 20. Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanan bütçesinin yüzde 51’i pompa elektrik gideri olarak ayrıldığını söyleyen Göksun Sulama Birliği Başkanı Osman Otlutepe, “Gelirimizin yarısı enerji bedeli olarak ödenmektedir” dedi.

Çiftçilerin, beyanlarının alınmaya başladığını söyleyen Otlutepe, sulama ücretinin tamamını 15 Mart 2022 günü mesai saati sonuna kadar ödeyenlere de yüzde 10 indirim uygulanacağının altını çizdi.

Şeker pancarı ekimi yapacak çiftçilere de beyan vermeleri halinde sulama ücretinin fabrika tarafından yüzde 10 indirimli olacağını vurgulayan Otlutepe, “Sulama Birliğinin sulama hizmetine veri oluşturmak ve 2022 yılı ekimi yapılacak ürünlerin beyanı için, sulama birliği merkezinde, bizatihi ekim yapacak ve sulama birliğine mükellefiyet taşıyacak taşınmaz malikleri, varisleri ve kiracılar (varsa kira sözleşmesinin fotokopisi veya muhtarlıktan alınan ispatlayıcı belge ile) kimlikleri ile imzalamak üzere 15 Mart 2022 tarihleri arasında başvurabilirler. Şeker pancarı ekimi yapacak çiftçilerimiz 15 Mart 2022 günü mesai saati sonuna kadar beyan vermeleri halinde sulama ücretini şeker fabrikası yüzde 10 indirimli olarak ödeyecektir. Beyanda bulunmayan çiftçilere toplam tahakkuk üzerinden bir defaya mahsus yüzde 10 beyan vermeme cezası uygulanacaktır. Beyanlar eksiksiz ve tapu kayıtları esas alınarak verilecektir. Beyanname verme esnasında cazibe sulamalarda, sulama ücretinin en az yüzde 30’u, pompaj sulamalarda sulama ücretinin en az yüzde 40’ı peşin alınır. 1.taksit ödeme tarihi 30 Temmuz, ikinci taksitler ise 15 Eylül’de ödenecektir” şeklinde konuştu.

Göksun Sulama Birliğinin 2022 yılı sulama sezonunda uygulayacağı sulama ücretlerini açıklayan Başkan Osman Otlutepe, “Kalealtı 1.merhale için hububat, 2 kez sulama dekara 250 lira, 3 kez verilecek ayçiçeği sulaması 300 lira olarak uygulanacaktır. 5’er kez verilecek olan yem bitkisi, pancar, bakliyat, meyve ve mısır için de 530 lira bedel alınacaktır. Sebze ve patates sulaması da 6 kez olup ücreti 530 liradır” şeklinde bilgi verdi.