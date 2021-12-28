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Çiftçinin gelir vergisi iadesinde başvuru için son 3 gün

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, tarımsal desteklerden gelir vergisi kesintisi iadesinde başvuru süresinin 31 Aralık’ta sona erdiğini hatırlattı.

Çiftçinin gelir vergisi iadesinde başvuru için son 3 gün
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Başkan Bulut, son 5 yılın tarımsal destek ödemelerinden kesilen gelir vergisinin iadesiyle ilgili olarak çiftçilerin başvurularını son güne bırakmamalarını istedi.

Çiftçilerin en geç 31 Aralık 2021 tarihine kadar dilekçelerini eksiksiz bir biçimde doldurarak Elbistan Vergi Dairesi’ne başvuruda bulunmaları gerektiğini söyleyen Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, “Çiftçilerimiz talep dilekçelerini internet ortamında doldurabilecekleri gibi, elden veya posta yoluyla vergi dairesine ulaştırabilir. Çiftçilerimize son 5 yıl içerisinde verilen tarımsal destekleme ödemelerinden kesilen yüzde 4'lük stopaj vergisi yasal faizi ile birlikte iade edilecek. Çiftçilerimizin vergi iadesi taleplerinin alınmasına 31 Aralık 2021 tarihinde gün sonuna kadar devam edilecek. Başvuruların sona ermesinin ardından da dilekçeler doğrultusunda çiftçilerin vergi iadesi almaya hak kazanıp kazanmadıkları incelenecek. Bu incelemenin sona ermesi ile de ödeme aşamasına geçilecek. Ödemeler için yetkililerden net bir takvim açıklanmasa da; kısa süre içinde yapılmasını bekliyoruz.  

Çiftçilerimiz bu haktan yararlanmak için son günü beklemesinler. Oluşabilecek yoğunluğu da göz önünde bulundursunlar” şeklinde konuştu.

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