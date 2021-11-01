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Çiftçinin fiyatına yetişemediği gübrenin destek miktarları arttırıldı

Çiftçilerin fiyatına yetişemediği gübre için devletin ödeyeceği yeni destek miktarları Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından açıklandı.

Çiftçinin fiyatına yetişemediği gübrenin destek miktarları arttırıldı
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, tarımsal desteklere ilişkin olarak açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Gübre desteğini bu yıl hasat edilen buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale için yüzde 25, 2022 yılı için tüm ürünlerde yüzde 100 artırarak ödeyeceğiz" dedi.

Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğinin 2022 yılı için yüzde 100 artışla 32 liraya çıkarıldığını belirten Bakan Pakdemirli, “Buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 16 lira olan gübre desteğini 2021 yılı üretimi için dekara 20 lira, 2022 üretim yılı için de dekara 32 lira ödeyeceğiz. 2022 üretim yılı için sertifikalı tohum kullanım desteğini buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikale, çeltik için yüzde 50 artışla dekar başına 24 liraya çıkardık. Son iki yılda buğdayda gübre desteğini 4, sertifikalı tohum desteğini 3 misli artırdık. Mazot desteğini maliyetinin yüzde 50'si olacak şekilde ödemeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Çiftçinin Fiyatına Yetişemediği Gübrenin Destek Miktarları Arttırıldı