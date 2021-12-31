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Çiftçinin elektriğini güneşten üretmesinde yeni dönem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çiftçilerin yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmaları konusundaki mevzuat eksikliklerini tamamladıklarını belirterek "Çiftçilerimiz gerek tarlasında, gerekse evinde ya da işletmesinde güneş panellerini kurmak suretiyle elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılayabilecekler” dedi.

Çiftçinin elektriğini güneşten üretmesinde yeni dönem
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Türkiye’nin 4.büyük ovası olan Elbistan Ovası’nda, özellikle sulu tarım yapan çiftçilerin en büyük gider kalemlerinin başında elektrik faturaları geliyor. Derin kuyulardan su çekmek için elektrik enerjisi kullanan çiftçiler, sezon sonunda on binlerce liralık faturayı ödemek zorunda kalıyor. Sulamada elektriğin yerine alternatif arayan çiftçilerin ilk başvurduğu yöntem ise güneş enerjisi oluyor. Kırsal kalkınma ya da bakanlığın sunduğu teşviklerden yararlanan çiftçiler, güneş panelleri ile kurulum maliyeti haricinde fatura ödeme derdinden kurtuluyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, çiftçilerin yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanmaları konusundaki mevzuat eksikliklerini tamamladıklarını söyledi.

Dönmez, “Çiftçilerimizin enerji ihtiyacını karşılayabilmek için yenilenebilir enerji kaynaklarından azami ölçüde yararlanmasına dönük olarak mevzuat eksiklerimizi tamamladık. Artık bundan sonra çiftçilerimiz gerek tarlasında gerekse evinde ya da işletmesinde çatılarında güneş panellerini kurmak suretiyle elektrik enerjisi ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Sulamayla ilgili çeşitli çözüm önerileri var. Özellikle kırsaldan gelen bu teklif, taleplere pozitif ayrımcılık yapılması yönünde de bir yaklaşım belirledik ve ilgili arkadaşlarımıza da bunu ifade etmiş olduk” dedi.

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