‘Çiftçinin elektriği ve suyu hiçbir gerekçe ile kesilmemeli”

Sarıbal, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, çiftçilerle bir araya geldiklerini ve sorunları birebir takip ettiklerini söyledi.

Çiftçiler için en büyük maliyetin elektrik olduğunu dile getiren CHP Milletvekili Orhan Sarıbal, "Bu kriz çok derin bir kriz. Bir an önce elektrik ile ilgili ciddi çözümler üretilmesi gerekmektedir. Elektrik üzerindeki bütün vergiler kaldırılsın. Bu, fiyatın yarı yarıya düşmesi anlamına gelir” dedi.

Çiftçilerin, düzenli gelirleri olmadığı için elektrik faturasının her ay gelmesini istemediğini aktaran Sarıbal, “Ürettiği ürünün tahsilatına göre fatura gönderilmeli. Hangi gerekçeyle olursa olsun üretim sezonunda çiftçinin elektriği ve suyu kesilmemeli” diye konuştu.

Sarıbal, gübrenin, mazot ve yemin desteklenmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.