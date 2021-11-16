Çiftçilere kırsal kalkınmanın sunduğu hibe destekleri anlatıldı

Kırsal kalkınma destekleri kapsamında tarıma dayalı ekonomik yatırımlar ve altyapı yatırımları 2021-2022 başvurularının başlamasıyla birlikte Elbistan’daki çiftçilere ve girişimcilere desteklenecek projelerle ilgili olarak bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Elbistan Ziraat Odası toplantı salonundaki bilgilendirme programına Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ramazan Bilir, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mikdat Kasal, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, mahalle muhtarları, çiftçiler ve girişimciler katıldı.

Yüzde 50 hibe desteklerinin anlatıldığı toplantının açılış konuşmasını yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, tüm çiftçilerin bu desteklemelerden azami şekilde yararlanmasının önemine değindi.

Daha sonra konuşan Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Ramazan Bilir, bugüne kadar uygulanan 480 projeden 182’nin Elbistan’da hayata geçirildiğini söyledi.

Elbistan’ın hibe desteklerinden aslan payını aldığını belirten Bilir, yeni dönemde de bu başarının devam etmesi dileğinde bulundu.

Toplantı, Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Mikdat Kasal ile il müdürlüğü görevlilerinin, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımlar ile Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırımları hakkında bilgi verilmesi ile devam etti.

Ekonomik yatırımlar başlığında; tarımsal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar, tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar, yenilenebilir enerji kaynaklarından ısı ve/veya elektrik üreten üretim tesisleri yapımına yönelik yatırımlar, su ürünlerinin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar ile hayvansal ve bitkisel orjinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yatırımlar hibe desteği alabilecek.

Kırsal ekonomik altyapı yatırım konuları ise, makine-ekipman alımları, aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri, arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar, akıllı tarım sistemleri, el sanatları ve katma değerli ürünler, ipekböceği yetiştiriciliği, su ürünleri yetiştiriciliği, tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği olarak belirlendi.

Ekonomik Yatırım konularında hibeye esas proje tutarları; yeni tesis başvurularında, 3 milyon 500 bin, tamamlama başvurularında 2 milyon 500 bin, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya modernizasyon başvurularında 2 milyon liraya yükseltildi. Hibeye esas proje tutarı alt limiti en az 250 bin lira olarak belirlendi. Çiftçi kayıt sistemine veya bakanlık tarafından oluşturulmuş diğer kayıt sistemlerine kayıtlı gerçek ve tüzel kişiler başvuru yapabilecek. Proje sunacakların son başvuru tarihinden önce en az bir yıldır söz konusu sistemlere kayıtlı olması gerekiyor.

Toplantı, çiftçilerin programla ilgili sorularının cevaplandırılması ile sona erdi.