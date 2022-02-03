Çiftçilere bireysel sulama sistemlerinde hibe destekleri anlatıldı

Elbistan Ziraat Odası toplantı salonundaki bilgilendirme toplantısına, İl Tarım Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü​ Mikdat Kasal, Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil ile çiftçiler ve üreticiler katıldı.

İl Tarım Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü​ Mikdat Kasal, yaptığı sunumda il genelinde 1151 projeye 33 milyon 744 bin lira hibe desteği verildiğini söyledi.

Elbistan’da da 239 projenin 6 milyon 304 bin lira hibe aldığını ifade eden Kasal, Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yayımlanan tebliğe göre, bireysel sulama sistemlerine destek müracaatlarının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne, 28 Şubat’a kadar elden teslim edebileceğini belirtti.

Kasal, “Yüzde 50 hibe desteğinden ise, tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması ve güneş enerjili sulama sistemi kurulması projeleri faydalanacak. Sadece güneş enerjisi sistemini içeren, sulama sistemi içermeyen başvurular kabul edilmeyecek. Güneş enerjisi sisteminin maliyeti proje toplam maliyetin yüzde 60’ını aşamayacak. Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç yüzde 50’sine hibe yoluyla destek verilecek. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler ve tüzel kişiler için 1 milyon TL’yi geçemeyecek” şeklinde bilgi verdi.

Kasal’ın sunumunun ardından toplantıya katılan çiftçi ve üreticilerin soruları cevaplandırıldı.