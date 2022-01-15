Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
Doğalgazdaki zam faturaya nasıl yansıtılacak?
Doğalgazdaki zam faturaya nasıl yansıtılacak?
AKEDAŞ’tan elektrik faturalarında yeni dönem açıklaması
AKEDAŞ’tan elektrik faturalarında yeni dönem...
Çiftçilere bireysel sulama destekleri anlatılacak
Çiftçilere bireysel sulama destekleri anlatılacak
Amacı dışında kullanılan krediler takip altına alındı
Amacı dışında kullanılan krediler takip...
A Termik’e ‘nur topu’ gibi 2 ünite daha geliyor!
A Termik’e ‘nur topu’ gibi...
banner191
banner162

Çiftçilere bireysel sulama destekleri anlatılacak

Elbistan’da, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi projesi kapsamındaki hibe desteği hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlenecek.

Çiftçilere bireysel sulama destekleri anlatılacak
banner167

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan tebliğe göre, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi konusunda çiftçilerin bilgilendirileceğini söyledi.

7 ana başlık altında hazırlanacak projelere yüzde 50 hibe desteği verileceğini belirten Çitil, 19 Ocak Çarşamba günü Elbistan Ziraat Odası toplantı salonundaki bilgilendirme programının başlama saatinin de 10.00 olduğunu ifade etti.

Yüzde 50 hibe desteğinden ise, tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması ve güneş enerjili sulama sistemi kurulması projeleri faydalanacağını bildiren Çitil, çiftçilerin bu desteklerden en etkin şekilde faydalanabilmesi için toplantıda verilecek bilgilerin de büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, tüm çiftçileri toplantıya davet etti.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Çiftçilere Bireysel Sulama Destekleri Anlatılacak