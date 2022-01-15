Çiftçilere bireysel sulama destekleri anlatılacak

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, Tarım ve Orman Bakanlığınca yayımlanan tebliğe göre, bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi konusunda çiftçilerin bilgilendirileceğini söyledi.

7 ana başlık altında hazırlanacak projelere yüzde 50 hibe desteği verileceğini belirten Çitil, 19 Ocak Çarşamba günü Elbistan Ziraat Odası toplantı salonundaki bilgilendirme programının başlama saatinin de 10.00 olduğunu ifade etti.

Yüzde 50 hibe desteğinden ise, tarla içi damla sulama sistemi kurulması, tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması, tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması, Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması, tamburlu sulama sistemi kurulması ve güneş enerjili sulama sistemi kurulması projeleri faydalanacağını bildiren Çitil, çiftçilerin bu desteklerden en etkin şekilde faydalanabilmesi için toplantıda verilecek bilgilerin de büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, tüm çiftçileri toplantıya davet etti.