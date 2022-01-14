Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
banner136
A Termik’e ‘nur topu’ gibi 2 ünite daha geliyor!
A Termik’e ‘nur topu’ gibi...
Paksoy Beton’dan ‘Beton dayanımı ve dayanıklılığı’ konferansı
Paksoy Beton’dan ‘Beton dayanımı ve...
Alt yapı projelerinde eş güdümü sağlamak için yetki devri
Alt yapı projelerinde eş güdümü...
Elbistanlı hayırsever kadın, annesinin anısına kütüphane yaptırdı
Elbistanlı hayırsever kadın, annesinin anısına...
Çiftçiler sigorta primlerini hasattan hasada ödeyebilecek
Çiftçiler sigorta primlerini hasattan hasada...
banner191
banner162

Çiftçiler sigorta primlerini hasattan hasada ödeyebilecek

Çiftçilerin sigortalı çalışmasını teşvik için başlatılan "hasat sigortası" sisteminde, Ocak-Haziran dönemine ait sigorta primleri Temmuz ayında, Temmuz-Aralık dönemine ait primlerini de Ocak ayı içinde yatırma imkanı tanındı.

Çiftçiler sigorta primlerini hasattan hasada ödeyebilecek
banner167

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta İşlemleri Yönetmeliği kapsamında uygulamaya girecek yeni adımlara ilişkin iki genelge yayımladı. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çiftçilere sigorta yaptırmaları için hasat dönemi dikkate alınarak özel prim ödeme planı sunuldu. Buna göre, Tarım Bağ-Kur'luları primlerini Ocak ve Temmuz ayında yılda iki taksitle ödeyebilecek. Uygulama 1 Ocak tarihinden itibaren yapılacak ödemeler için başlayacak.

Mevcut uygulamada çiftçiler primlerini bir sonraki ayın sonuna kadar yatırıyor. Mayıs ayının primi Haziran sonuna kadar ödeniyordu. Primler süresinde yatırılmadığında gecikme cezası uygulanıyor.

Yeni sistemle ekinini Temmuz'da kaldıran çiftçi bu tarihte sigortasını ödeyebilecek. Son ödeme tarihinin hafta sonuna denk gelmesi halinde ödemeler ilk iş gününde yapılabilecek. Bu yolla son açıklanan verilerle yüzde 88'e kadar yükselen tarımdaki kayıt dışılığın da azaltılması hedefleniyor.

Yeni asgari ücretle birlikte tarım Bağ-Kur primleri de bin 668 lira oldu. Borcu bulunmayan çiftçilere verilen 5 puanlık Hazine desteği ile birlikte tarım Bağ-Kur primi bin 426 lira yatırılacak.

Çiftçi Bağ-Kur emeklisi olmak, tarım faaliyetlerinde bulunan ve ziraat odalarına kayıtlı olan, isteğe bağlı sigorta primini ödeyenler için mümkün olabiliyor. Çiftçi Bağ-Kur'lular için emeklilik koşulları esnafla aynı. En düşük (1802 lira) emekli tarım Bağ-Kur'lusunun aylığı 2 bin 500 liraya çıktı.

İlgili Galeriler
Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı Elbistan, tarihi organizeye ev sahipliği yaptı
Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru Donatır Mobilya’dan hediye yağmuru
Otomobilde yanarak can verdiler Otomobilde yanarak can verdiler
Anahtar Kelimeler:
Çiftçiler Sigorta Primlerini Hasattan Hasada ödeyebilecek