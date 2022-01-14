Çiftçiler sigorta primlerini hasattan hasada ödeyebilecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sigorta İşlemleri Yönetmeliği kapsamında uygulamaya girecek yeni adımlara ilişkin iki genelge yayımladı. 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere çiftçilere sigorta yaptırmaları için hasat dönemi dikkate alınarak özel prim ödeme planı sunuldu. Buna göre, Tarım Bağ-Kur'luları primlerini Ocak ve Temmuz ayında yılda iki taksitle ödeyebilecek. Uygulama 1 Ocak tarihinden itibaren yapılacak ödemeler için başlayacak.

Mevcut uygulamada çiftçiler primlerini bir sonraki ayın sonuna kadar yatırıyor. Mayıs ayının primi Haziran sonuna kadar ödeniyordu. Primler süresinde yatırılmadığında gecikme cezası uygulanıyor.

Yeni sistemle ekinini Temmuz'da kaldıran çiftçi bu tarihte sigortasını ödeyebilecek. Son ödeme tarihinin hafta sonuna denk gelmesi halinde ödemeler ilk iş gününde yapılabilecek. Bu yolla son açıklanan verilerle yüzde 88'e kadar yükselen tarımdaki kayıt dışılığın da azaltılması hedefleniyor.

Yeni asgari ücretle birlikte tarım Bağ-Kur primleri de bin 668 lira oldu. Borcu bulunmayan çiftçilere verilen 5 puanlık Hazine desteği ile birlikte tarım Bağ-Kur primi bin 426 lira yatırılacak.

Çiftçi Bağ-Kur emeklisi olmak, tarım faaliyetlerinde bulunan ve ziraat odalarına kayıtlı olan, isteğe bağlı sigorta primini ödeyenler için mümkün olabiliyor. Çiftçi Bağ-Kur'lular için emeklilik koşulları esnafla aynı. En düşük (1802 lira) emekli tarım Bağ-Kur'lusunun aylığı 2 bin 500 liraya çıktı.