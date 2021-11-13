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Çiftçi kuraklık desteği ödemelerini bekliyor

Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, yüzde 50-60 oranında verim kaybı yaşayan çiftçilerin kuraklık desteği ödemelerinin bir an önce yapılması gerektiğini söyledi.

Çiftçi kuraklık desteği ödemelerini bekliyor
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“Kuraklığın yakıcı etkileri ve başta gübre olmak üzere, girdi fiyatlarının anormal artışı tarımsal üretimi olumsuz etkiledi” vurgusu yapan Elbistan Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Bulut, çiftçinin omzundaki yükün her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Yaşanan kuraklık nedeniyle, verim kaybına göre, dekara en fazla 100 liraya kadar kuraklık desteği ödeneceği açıklanmasına rağmen henüz bir adım atılmadığını dile getiren Başkan Bulut, “Elbistan çiftçisi, yağışların azlığı nedeniyle hububatta yüzde 50-60 oranında bir kayıp yaşadı. Bu kaybın ekonomik faturası ise çiftçimiz açısından çok ağır oldu. Çiftçimizin yarasına merhem olacağı açıklanan kuraklık destekleri ise ödenmedi. Tarımsal üretimin devamlılığı için, kuraklık desteği başta olmak üzere, tarım desteklerinin vakit kaybedilmeden ödenmesi sağlanmalıdır. Bu desteğe, üreticilerimizin her zamankinden daha fazla ihtiyacı var” dedi.

Desteklerin, tarım sektörünün korunması, tarımsal faaliyetlerin özendirilmesi ve sürdürülebilirliğin teşviki amacıyla yapılması gerektiğinin altını çizen Başkan Bulut, “Son bir yılda DAP gübre fiyatı yüzde 159, üre gübresi fiyatı yüzde 240, bazı zirai ilaçlar yüzde 60, elektrik fiyatları yüzde 57, mazot yüzde 34 oranında artarak rekor kırmıştır. Maliyet baskısıyla uğraşan çiftçilerimiz, fiyat baskısıyla da karşı karşıya kalmıştır. Kuraklığın tarımsal üretim üzerindeki yok edici etkilerini birebir yaşayan üreticilerimiz, desteklerin ne zaman ödeneceğini de bilmiyor. Kuraklık destek ödemelerinin kuraklık şartlarına göre, miktar olarak güncellenmesi de gerekir. Desteklerin üreticilerimiz açısından önemli bir motivasyon unsuru olduğunu unutmamalıyız” ifadelerini kullandı.

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Çiftçi Kuraklık Desteği ödemelerini Bekliyor