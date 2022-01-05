Çiftçi destekleme icmalleri ilan edildi

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hububat, baklagil, dane mısır, sertifikalı fidan ile tohum ve yem bitkileri desteklerinin askı icmallerinin ilan edildiğini duyurdu.

Üreticilerden, askı icmallerindeki bilgileri kontrol etmelerini isteyen ve herhangi bir yanlışlık tespit edilmesi halinde 5 gün içinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne başvurmaları gerektiği bilgisine yer verilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

“2021 yılına ait üreticilerimizin mağdur olmamaları için, il müdürlüğümüz web sitesinde yayımlanan ve mahalle muhtarlıklarına gönderilen askı icmallerindeki bilgilerini kontrol etmeleri, herhangi bir yanlışlık tespit edilmesi halinde askı süresi içerisinde veya askı süresi sonrasındaki 5 iş günü içerisinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze şahsen veya yasal vekilleri aracılığı ile yazılı olarak başvurmaları gerekmektedir. Askı süresince herhangi bir itiraz olmadığı takdirde icmallerdeki bilgiler doğru kabul edilecek olup, daha sonra yapılacak itirazlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

İcmaller, Kahramanmaraş İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün web sitesindeki duyurular bölümünde ilan edilmiştir.”