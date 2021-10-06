Çiçek Ortaokulu’ndan TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı

Okul bahçesindeki fuarın açılışına, Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt, Şube Müdürleri Alparslan Ceran ve Mehmet Yılmaz ile okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.

Açılış sonrasında TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ile ilgili olarak bilgi aktaran Çiçek Ortaokulu Müdürü Ümit Kayıran, öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermenin yanı sıra bilimsel bakış açısı kazanmalarını ve proje yapma aşamalarını kavrayabilmelerini amaçladıklarını söyledi.

Fuarda danışman öğretmenler nezaretinde hazırlanan 25 projenin yer aldığını ifade eden Kayıran, “Öğrencilerimiz, danışman öğretmenleri eşliğinde özverili bir çalışma ile 25 proje hazırladılar. Öğrencilerimizin yaparak ve yaşayarak öğrenmesini sağlamaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte bilimsel, sosyal, sportif faaliyetlerle öğrencilerimizi geleceğe hazırlamak en büyük hedefimizdir. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Bizleri yalnız bırakmayan İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Kürşat Bayazıt’a tüm misafirlerimize de teşekkür ediyorum” dedi.

Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt ise, bilim fuarlarının, öğrenmeye istekli, araştıran, analiz eden, üreten bir gençlik için bilim fuarları eğitimdeki en verimli metotlardan biri olduğunun altını çizdi.

Bayazıt, “Öğrencilerimiz ve kıymetli öğretmen arkadaşlarımız özverili çalışmayla projelerini oluşturmuşlar. Öğrencilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum” şeklinde konuştu.

Katılımcılar daha sonra fuarı gezerek öğrencilerden projeleri hakkında bilgiler aldı.