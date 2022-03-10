Çiçek Ortaokulu’nda kardeş ülke Azerbaycan’la ortak e-Twinning projesi

Çiçek Ortaokulu, üye okulların gerekli altyapıyı sağlayarak bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak işbirliği yapmaya teşvik etmeyi amaçlayan bir Avrupa Komisyonu girişimi olan e-Twining’te yerini aldı.

Okulun Türkçe öğretmeni Yunus Özdemir rehberliğinde başlatılan ‘Her aya bir yazar’ adlı uluslar arası projeye, Türkiye’nin 9 farklı ilinden ve kardeş ülke Azerbaycan’dan 1 okul katıldı.

Proje hakkında bilgi veren Özdemir, “Proje kapsamında her ay ülkemizin değerli yazarlarının eserleri okumakta ve sonrasında yazar ile Zoom üzerinden söyleşi yapılmaktadır. Web2 araçları ve işbirlikli çalışmalar ile ürünler ortaya koyulmuş öğrencilere okuma becerileri, sosyalleşme, özgün ürünler ortaya koyma becerileri kazandırılmıştır. Bu kapsamda Hanzade Servi, Şöhret Doğruyol Sağbaş, Arslan Sayman ve Hakan Yıldırım ile söyleşiler tamamlanmıştır” dedi.