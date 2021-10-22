CHP’li meclis üyeleri AK Parti’ye geçti

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal, Ekinözü ilçesinde bir dizi temas ve ziyaretlerde bulundu. İlk olarak Ekinözü Belediyesi’ni ziyaret eden Öçal, burada yaptığı değerlendirmede belediyede görevli bir zabıta memurunun işine son verilmesiyle ilgili yargıya taşınmış bir konunun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gündeme getirilmesini Türk siyaseti adına bir talihsizlik olarak nitelendirdi.

Belediye Başkanı Bilal Eker’in yanında olduklarını belirten Öçal, “Biz belediyemizin de teşkilatımızın da arkasındayız. Yapılan işlerin doğru yaptığının arkasındayız. Halk da arkasında. Bir personelin işten uzaklaştırılmasıyla bu kadar ilgileniliyorsa CHP Belediyelerinden çıkarılan işçilere baksınlar. Aydın Belediyesi’ne, İzmir Belediyesi’ne baksınlar. En dürüst dedikleri Mansur Yavaş’ın belediyesine baksınlar. Dünya kadar işçi çıkartıldı. Hangi gerekçeyle çıkarttılar bunları. Bizim disiplinsiz davranan bir personelimizin çıkartılmasından tutup da kendi çirkinliklerini kapatmak amacıyla muhalefetin en tepesinden böyle bir söylemi açıkçası, ağzımız açık şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Kendi çirkinliklerini, kendi çirkeflerini bastırmak amaçlı böyle bir yola gittiklerine inanıyoruz. Emin olun cevap vermek bile kale bile almak bize zül geliyor” dedi.

Öçal, CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katılan belediye meclisi üyeleri Yusuf Yılmaz ile Ömer Kara’ya AK Parti rozeti taktı.

Belediye Başkanı Bilal Eker, rozet takılması sonrasında yaptığı açıklamada, “CHP meclis üyelerinden Sayın Yusuf Yılmaz ve Sayın Ömer Kara seçildikleri partiden istifa ettiler. Çalışmalarımızı takdir ettiklerini ve bizimle birlikte çalışmak istediklerini beyan ederek partimize geçiş yaptılar. Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Habibe Öçal da ‘iddialara en güzel cevap bu’ diyerek rozetlerini taktı. Yeni meclis üyelerimize başarılar diliyorum.

Dünyadaki adaletsizliği değiştiremezsiniz. Değiştirebileceğiniz tek şey, adaletsizlik karşısındaki duruşunuzdur. Bu en büyük gücünüzdür. AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilimiz Sayın Habibe Öçal, il başkan yardımcılarımız, ilçe teşkilatlarımız ve kıymetli vatandaşlarımıza şahsıma göstermiş oldukları destek için teşekkür eder saygı ve hürmetlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.