CHP’den vatandaşın belini büken zamlar geri çekilsin açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç’un da destek verdiği programda konuşan Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, “Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. KDV ve ÖTV’nin hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır” çağrısında bulundu.

Başkan Şengül, “Türkiye, ekonomik buhran ile yangın yerine dönmüşken, yangının kundakçıları vatandaşlarımıza bir de enerji buhranı yaşatıyor. Elektrikten doğalgaza, akaryakıttan köprü geçiş ücretlerine, harçlardan vergilere kadar her şeye durmaksızın zam yapılıyor. Hayat pahalılığı ile halk yoksullaştırılıyor. Vatandaşlarımızın pazar fileleri boş, tencereleri boş, cüzdanları boş! Kaybeden kim? 83 milyon!

Bu zammın başrolünü AKP İlçe Başkanlığı gibi çalışan EPDK üstlendi. Elektrikte kademeli soygunun mağdurları yine işçi, memur, emekli, çiftçi, esnaf oldu. Elektrikte “kademeli tarife” adı altında Cumhuriyet tarihin en büyük zammını 1 Ocak günü yürürlüğe konuldu. Kademeli zulme dönüşen tarifeyi hayata geçirirken ilk kademeye yüzde 52 zam, bir üst kademeye de yüzde 127 zam yapmayı ihmal etmedi. Üstüne basa basa söylüyoruz: Dar gelirlilere destek olacağını söyledikleri ilk kademeye bile yüzde 52 zam yaptılar. ‘Kademeli zam, kademeli zulüm’ olarak adlandırdığımız bu politikanın yansıması ile elektrik tarifelerinde Cumhuriyet tarihinin en büyük zamları hala yürürlükte. 4 kişilik bir ailenin 230 kilovatsaat elektrik tüketimi için Aralık faturası 210 liraydı, Ocak ayında 370 lira oldu. Şubat’ta ise 330 lira olacak. Yani zam yine zam olarak kaldı! Vatandaş fahiş zamların, hayat pahalılığının altında hala eziliyor. İşin aslı Şubat ayı faturaları vatandaşlarımıza gönderildiğinde bir kez daha ortaya çıkacak. Elektrik insan hakkıdır, ulaşılabilir ve insani yaşam koşullarında ödenebilir bir ücreti olmalıdır!” ifadelerini kullandı.

Kara Kış Fonu kurularak dar gelirli vatandaşlara fatura desteği sağlanması gerektiğini vurgulayan Başkan Şengül, şöyle devam etti:

“Elektrik ve doğalgazda fahiş zamlar derhal geri çekilmeli, 2021 yılının tarifelerine geri dönülmelidir. · KDV ve ÖTV hiç değilse kış aylarında sıfırlanmalıdır. Aralık 2021 – Ocak 2022 döneminde vatandaşlarımızdan tahsil edilen yüzde 127’ye varan fahiş zamlı elektrik tüketim bedelleri iade edilmelidir. Aynı şekilde, yılbaşında sanayi elektriğine yapılan yüzde 130, ticarethane tarifesine yapılan yüzde 125 ve tarımsal sulamada yapılan yüzde 95 oranındaki zamlar derhal geri çekilmelidir. Halkımıza buradan bir kez daha söz veriyoruz. İktidarımızda ekonomik buhrana da, enerji buhranına da tümüyle son verecek tüm adımları atacağız. Bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Aydınlık günleri hep birlikte kuracağız.”

Şengül’ün ardından değerlendirmelerde bulunan CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç da doların düşmesine rağmen fiyatların arttığına işaret etti.

Öztunç, “Doları 13'e düşürdüler, zam devam ediyor. Dolar 13'e düştüğünde, davul çaldırıp halay çektirenler, ne oldu? Dolar düştü ama doğal gazın, elektriğin ve benzinin fiyatı artıyor. Vatandaşlarımızın sağduyulu olmalarını istiyoruz. Elbet bugünler geçecek. 100 liralık elektrik faturası oldu 250 lira. Bu zamların hepsi zulümdür. Sandığı bekliyoruz. Sandık gelsin, gereğini tüm Türkiye'de vatandaşlarımız sandıkta yapacak” şeklinde konuştu.