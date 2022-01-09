CHP Gençlik Kolları Başkanlığına Emre İspir atandı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Elbistan Gençlik Kolları Başkanlığı’na Emre İspir atandı.

CHP Elbistan Gençlik Kolları Başkanlığı’na yazılım mühendisi Emre İspir’in atanması ile ilgili olarak düzenlenen toplantıya CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, Kadın Kolları Başkanı Vijdan Karpınar ve partililer katıldı.

Burada konuşan CHP Elbistan İlçe Başkanı Tayfun Barış Arslan, İspir ve yönetimine başarılar diledi.

Elbistan’ın ve Türkiye’nin gençlere ihtiyacı olduğunu belirten Başkan Arslan, “Gençlik Kolları Başkanı olarak arkadaşlarımız görev almak istedik. Gençleri ve partimizi büyütmek için Partimizin hem memleketimizde hem de ülkemizde iktidara ulaştırmak için gençlere ihtiyacımız var. İkinci yüz yıla hazır bir şekilde çıkabilmek için de hem bizim gençlerimize hem de onların bize ihtiyacı var. Türkiye’nin gençlere ihtiyacı var. Bu görevi almalarındaki cesaretlerinden dolayı gençlerimizi tebrik ediyorum” dedi.

CHP Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Emre İspir ise, “Bugün görev alan, emek veren arkadaşlarım bu karanlık günlerin tanığı olduğu gibi Cumhuriyet’imizin 2. yüzyılında Türkiye’deki bir değişimin tanığı ve parçası da olacaklar” ifadesini kullandı.

AK Parti iktidarını eleştiren İspir, şöyle konuştu:

“İktidarın ekonomi, hukuk, eğitim gibi birçok temel alanda izlediği yanlış politikalar neticesinde ülkemizin geldiği durum ortada. Buna ilaveten Cumhuriyet’imizin birçok kazanımı, kurumları ve temel ilkeleri de yıpratılmış durumda ve yıpratılmaya da devam etmekte.

Başkomutanımız ve partimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Biz her şeyi gençliğe bırakacağız. Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir” sözlerinde belirttiği üzere, ülkemizin geleceği gençler olarak bizler, bu yıpranmışlıktan en çok etkilenenlerdeniz ve ülkemizin aydınlık geleceği gençler olarak bu kötü gidişata dur demeliyiz! Sizler, yeni Türkiye’nin genç evlatları, yorulsanız da beni izleyeceksiniz. Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler asla ve asla yorulmazlar. Türk gençliği amaca, bizim yüksek ülkümüze durmadan, yorulmadan yürüyecektir’ sözleri ile çalışacağız.

İşte tam da Cumhuriyet’imizin yıpratılmaya çalışılan temel değerlerini, kazanımlarını tekrar milletimize kazandırmak için, geleceğimizi ve bizden sonraki kuşakların geleceğini teminat altına almak için, teşkilatımızın bel kemiği olan gençlik örgütü olarak ulu önderimizin de söylediği gibi yorulmadan, azim ve kararlılıkla çalışacağız. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun önderliğinde, ilçe başkanımız ve ilçe teşkilatlarımızla birlikte koordineli bir şekilde çalışıp, bu süreçte elimizden gelen tüm desteği sağlayacağız.”

Gençlerin, Türkiye’deki değişimin tanığı ve parçası olacağının altını çizen CHP Elbistan Gençlik Kolları Başkanı Emre İspir, sözlerini, “Ve inanıyorum ki bugün görev alan, emek veren arkadaşlarım bu karanlık günlerin tanığı olduğu gibi Cumhuriyet’imizin 2. yüzyılında Türkiye’deki bir değişimin tanığı ve parçası da olacaklar. Gençlerin hayal kuramaz olduğu bugünleri geride bırakıp hayallerimizi gerçekleştirdiğimiz aydınlık günlere ulaşmak için emeklerini esirgemeyen tüm yol arkadaşlarıma şimdiden teşekkürlerimi iletiyorum. Geliyor gelmekte olan!’ Katılımlarınız için hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum” cümleleri ile tamamladı.

Toplantının sonunda gençlere Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Nutuk’ adlı kitabı hediye edildi.