CHP Ekonomi Masası, Kahramanmaraş’ta

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) ekonomi politikasının anlatıldığı, programa heyetin yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, CHP İl Başkanı Esat Şengül ve partililer katılım sağladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program, İl Başkanı Esat Şengül’ün açılış konuşması yapmasıyla devam etti. Daha sonra ise kürsüye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç, heyeti Kahramanmaraş’ta ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, “CHP Ekonomi Masası olarak iş dünyası, STK’lar, çiftçiler ve emekçilere ekonomi stratejimizi anlatıyor, sorularını yanıtlıyoruz” dedi.

CHP Ekonomi Masası Heyeti Başkanı Faik Öztrak da, yaptığı sunumda kişi başına gelirin, ortalama dolar kuru karşısında TL'nin hızla değer kaybettiğini, enflasyonla işsizliğin de sürekli artığını aktardı.

Öztrak, şunları söyledi:

"2011 yılında seçimlerden önce hükümet 2023 hedeflerini açıklamıştı. Daha sonra da bu 2023 hedefleri, 10'uncu Kalkınma Planı'na devletin resmi hedefleri olarak girdi. Şimdi bu hedeflerde neredeyiz? Nereye baksak hedeflerin hiçbiri tutmadı. Peki, niye tutmadı diye baktığımız zaman aslında bu dönemde biz üç büyük krizi bir arada yaşadık. Önce büyüme modeli tıkandı ve ekonomik krize gelindi. Sıcak parayla ekonomiyi şişirme, dışarıdan sıcak parayı getirerek ekonomiyi toparlama dönemi aslında güçlü ekonomiye geçiş programının ardından bitmişti. Geçiş demiştik zaten geçişin bitip güçlü ekonomi programı başlaması lazımdı ama biz dışarıdan sıcak para getirerek ekonomiyi şişirmeye devam ettik. Ama ekonomi de patinaj yapmaya başlar. Özellikle 2013'ten sonra patinaj belirginleşti. Tek adam rejimi geldi, devlette yönetim krizine yol açtı.”

Türkiye'nin rahata ermesi için demokrasi ve hukuk devleti olgusunu güçlendirmesi, ekonomi politikalarını sağlam temellere oturtması ve rekabet gücünü yükseltip yatırımları kolaylaştırması gerektiğine işaret eden Öztrak, “Türkiye'nin bu potansiyeli var. Ülkede istikrar ve güveni sağlayacağız. Ekonominin risklere karşı dayanıklılığını arttıracağız. Jeopolitik konumumuzun ve genç nüfusumuzun sunduğu fırsatları değerlendireceğiz. Yoksulluğu bitireceğiz. Ülkemizi orta gelir tuzağından kurtaracağız. Bunun için yeni kurumlara, yeni kurallara, yeni kadrolara ihtiyacımız var. Yeni kurallar dediğimiz zaman bu tek kişilik rejimden güçlendirilmiş parlamenter demokrasiye geçmemiz gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü şu anda istişare yok” ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş’ın tarım potansiyeline de değinen Öztrak, “CHP iktidarında tarımda üretim planlı olacak. Hem alım garantisi vereceğiz hem de temel ürünlerde alım fiyatını ekimden önce belirleyeceğiz. Çiftçi hasatta alacağı parayı ürünü ekerken bilecek” şeklinde konuştu.

Toplantı, soru-cevapla devam etti.