CHP, 50 milletvekili ile Kahramanmaraş'a çıkarma yapacak Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Ali Öztunç, partisinin 50 milletvekili ile birlikte Kahramanmaraş’ta 2 gün boyunca saha çalışması yapacaklarını duyurdu.

25 Kasım 2021 Perşembe 17:23