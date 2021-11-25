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CHP, 50 milletvekili ile Kahramanmaraş'a çıkarma yapacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Ali Öztunç, partisinin 50 milletvekili ile birlikte Kahramanmaraş’ta 2 gün boyunca saha çalışması yapacaklarını duyurdu.

CHP, 50 milletvekili ile Kahramanmaraş'a çıkarma yapacak
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında gerçekleştirilen MYK toplantısı sonrasında, özellikle ülkedeki ekonomik sorunlarla ilgili olarak sahaya inme kararı alınmıştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç da, sosyal medya hesabından Kahramanmaraş çıkarması yapacaklarını duyurdu.

Tüm ilçeleri kapsayacak 2 günlük programa 50 milletvekilinin katılacağını belirten Öztunç, “Milletimizin sesini dinlemek üzere sahada olacağız” dedi.

Öztunç, “30 Kasım-1 Aralık tarihlerinde 50 milletvekili arkadaşımız ile birlikte Kahramanmaraş’ta olacağız. Kahramanmaraş merkez ve tüm ilçelerde hemşerilerimin sorunlarını dinleyip çözüm önerilerimizi sunacağız” ifadelerini kullandı..

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