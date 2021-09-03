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Ceyhan’a 18 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı

Elbistan İçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Doğa Koruma Milli Parklar Elbistan Şefliği’nin ortak çalışması sonucu, Kaynarca başta olmak üzere Ceyhan Nehri’ne 18 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Ceyhan’a 18 bin adet yavru sazan balığı bırakıldı
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Çalışmayla ilgili olarak bilgilendirmelerde bulunan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Günen, il genelindeki 7 göl ve gölete toplam 100 bin adet balık bırakıldığını söyledi.

Balıkların Şanlıurfa’daki üretim tesislerinden getirildiğini ifade eden Günen, şöyle konuştu:

“Bakanlığımız Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nün “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında; Şanlıurfa İli Bozova Su Ürünleri Üretim Tesisleri’nde üretilen sazan balığı yavrularından, İl Müdürlüğümüzün talebi doğrultusunda ilimize 100 bin adet yavru sazan balığı tahsis edilmiştir. İlimiz genelindeki 7 adet göl ve gölette 100 bin adet yavru sazan balığı bırakılma kapsamında; Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar Elbistan Şefliğine İl Müdürlüğü tarafından teslim edilen 18 bin yavru sazan balığı Ceyhan Nehri’nde doğal ortama bırakılmıştır.”

Balık neslinin devamı için önemli bir çalışmaya imza atıldığını vurgulayan Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Günen, “Bu projede; göl, gölet, baraj gölü ve akarsu kaynaklarında balık popülasyonunu arttırmak amaçlanmış olup, halkımızın sağlıklı beslenmesi için kaliteli bir hayvansal protein kaynağı olan balık tüketimine ve amatör olta balıkçılığının gelişmesine katkı sağlaması hedeflenmektedir. Su kaynaklarının balıklandırılması balık neslinin devamı açısından önemli bir çalışmadır. Balık neslinin korunması ve gelecek nesillere bırakılabilmesi için kaynakların kirletilmemesi ve bilinçsiz avcılığının önlenmesi konularında toplumumuzun daha dikkatli olması gerektiğine bir kez daha vurgu yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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