Ceyhan Havzası 2021 yılı yönetim kurulu toplantısı yapıldı

Toplantının açılış konuşmasını yapan Yönetim Heyeti Başkanı Vali Ömer Faruk Coşkun, “Havza Yönetim planlarının hazırlanması, uygulanması ve takibini, yönetmelikte belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yaparak havza ölçeğindeki su yönetimi ile ilgili sorunların çözümüne yönelik çalışmalar icra etmeyi ve Bakanlıkça hazırlanacak olan havza ölçekli yönetim planları ile ilgili çalışmalara da katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

Günlük hayatta su israfını önleyecek tedbirler almak ve bu yönde tutum sergilemek hem vatandaşlık hem de insanlık görevimizdir. Çocuklarımıza daha yaşanılabilir bir dünya bırakabilmenin ilk şartı, yaşadığımız çevreyi ve doğal kaynaklarımızı korumaktır. Bugün koruyacağımız her damla, yarın ihtiyaç duyacağımız suyun bir parçası olacaktır” dedi.

Yönetim Heyeti’nin 2021 yılında alınan kararların değerlendirildiği toplantıda, Ceyhan Havzası taşkın ve kuraklık planlarının takibi, Ceyhan Havzası koruma eylem planlarının Ulusal Su Bilgi Sistemi (USBS) üzerinden takibi, endüstriyel atık su yönetim planının güncellenmesi, detaylandırılması ve uygulamaya geçilmesi için sorumlu yerel kurumların görevlendirilmesi ile ilgili sunumlar yapıldı.

Toplantı, Havza Yönetim Kurulunun çalışmalarının değerlendirilmesi ile sona erdi.