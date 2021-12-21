Çevre ilçelerde ulaşım ve eğitime kar engeli

Bölgeyi etkisi altına kar yağışı, ulaşımda aksama, elektrik kesintisi gibi olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Ekinözü, Göksun, Afşin ve Andırın ilçelerinde kent genelinde ulaşıma kapanan yaklaşık 100 kırsal mahallenin yolu karayolları ve belediye ekiplerince tekrar ulaşıma açıldı. Haftanın ilk günü Elbistan’da 2 taşıma merkezinin bulunduğu okullarda eğitime ara verilirken Afşin, Nurhak ve Göksun ilçelerinde de tüm okullar 1 günlüğüne tatil edilmişti. Afşin ve Göksun ilçelerinde elektrik kesintisi nedeniyle çok sayıda okulda Salı günü de eğitime ara verildi.

210 araç ve 250 personelle kış çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bazı ilçelerde kar kalınlığının 1 metreye ulaşmasının ardından tedbirlerini artırdı. Şehir içi merkezi arterlerde ise buzlanma ve don gibi risklerin yaşandığı bölgelerde de solüsyon ve tuzlama çalışmalarına başlandı. Yapılan müdahaleler sonucu trafik aksamalarının önüne geçilirken, çalışmalar 11 ilçenin tamamında sürüyor.