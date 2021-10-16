Ceviz büyüklüğünde alıç yetiştirdi

Elbistan’a bağlı Ovacık Mahallesi’nin Üçkilise mezrasında uzun yıllardır meyve yetiştiriciliği yapan Cafer Yalçın, 3 yıl önce Hatay’ın Belen ilçesinden alıç fidanı temin etti. Yalçın, hiçbir şekilde ilaç ya da gübre kullanmadan ceviz büyüklüğünde alıç yetiştirmeyi başardı.

Yaklaşık 40 adet aşılı alıç ağacından elde ettiği meyvelerin, yabanilerine göre daha lezzetli ve güzel aromaya sahip olduğunu belirten meyve üreticisi Cafer Yalçın, “Görenler, misket elması sanıyor. Verimden de gayet memnunum” dedi.

Alıcın, insan sağlığı açısından çok önemli bir meyve olduğunu dile getiren Yalçın, bahçesinde de tamamen organik meyve yetiştirdiğini vurguladı.

Bu alıçları yetiştirmeye 3 yıl önce başladığını hatırlatan Yalçın, “1978 yılından beri meyveciyim. Ceviz, kiraz, kayısı başta olmak üzere narenciye hariç hemen hemen tüm meyve cinsleri var bahçemde. Aklına ne gelirse var. Bu alıçların fidanlarını Hatay’ın Belen ilçesinden getirdim ve bahçeme diktim. 3.senesi. Yaklaşık 40 ağaç var. Verim de gayet güzel. Alıçların her biri ortalama 15 gram geliyor” şeklinde konuştu.

‘Ben organikçiyim’ diyen üretici Cafer Yalçın, “Bu meyvede kesinlikle ilaç ve gübre bulamazsınız. Aroması çok farklı bir meyve elde ettim. Görenler aşısından istiyor. Oldukça değişik geliyor vatandaşlara. Her biri ceviz büyüklüğüne ulaşıyor. İlçemizin birçok bölgesinde yetişebilen bir meyve. Bu alıçlar, büyükşehirlerde ilaç niyetine satılıyor. Sağlık için ya da hobi için herkes bahçesinde ya da evinin önünde yetiştirebilir” şeklinde konuştu.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Nuri Günen de, Yalçın’ın diğer üreticilere örnek olduğunu kaydederek aşılı alıç yetiştiriciliğinin kentte yaygınlaşmasında katkı sunacağını dile getirdi.

Şifa deposu olarak biliniyor

Alıç içerdiği C Vitamini sayesinde, vücutta birikmiş olan tehlikeli toksin maddeleri yok etmekte çok yardımcı olur. Alıç aynı zamanda antioksidanlar açısından da çok güçlü bir kaynaktır. Bu sebeple de beyaz kan hücrelerinin aktivitesini artırır ve bağışıklığın güçlenmesine yardım eder. Alıç birçok şeye faydalı olduğu gibi kötü kolesterolü ortadan atıp iyi kolesterolü çoğaltmak gibi bir faydası da vardır. Alıç kalbi korur. Göğüs ağrısı gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırır. Alıç çok güçlü bir antioksidan kaynağıdır. Hayatı tehdit eden hastalıkları önlemek için serbest radikalleri etkisiz hale getirir. Alıç insanların cildinin parlaklığını korur. Aynı zamanda alıcın yaşlanma belirtilerini kontrol eden yaşlanma karşıtı özellikleri de bulunur.

Alıç, insanların kalplerini koruyan ve kalp damar sağlığını önemli ölçüde artırmaya yarayacak olan flavonoidlerle dolu zengin bir yiyecektir. Ayrıca alıç kan damarlarındaki pıhtıların önlenmesine de yardımcı olur.