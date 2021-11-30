Çetin: “TARSİM poliçesi yaptırmada acele etmeyin”

15 yıldan beri çiftçilere TARSİM poliçeleri ile başarılı bir şekilde hizmet ettiklerini belirten Çetin, “Kayısı ve elma bahçesi olan çiftçilerimiz TARSİM poliçelerini yaptırma konusunda acele etmesinler” dedi.

Anadolu Sigorta, Axa Sigorta, Ak Sigorta ve Tarsim Yetkili Acentesi Bünyamin Çetin, bölgemizin meyvesinin tomurcuklanma döneminde şubat ve mart aylarında belli olduğunu hatırlatarak, “Tomurcuklanma döneminde don veya dolu hasarı meydana gelirse çiftçilerimiz teminat dışı kalarak hasar alamıyorlar. Çiftçilerimizin poliçeleri iptal olduğunda prim ödemek zorunda kalıyorlar” hatırlatmasında bulundu.

Şimdiden sigorta yaptırmaları yönündeki teklif ve önerilerin çiftçiler açısından gereksiz olduğunu hatırlatan Çetin, “Çiftçilerimiz, tomurcuklanma dönemini baz alarak sigorta yaptırırlarsa 3 ay daha fazla borçlanmak zorunda kalmazlar. Bu dönemde yapılan sigorta ile gereksiz bir şekilde 3 aylık borçlanıyorlar. Bu nedenle ocak, şubat ve mart ayında poliçelerini yaptırmaları çiftçilerimizin menfaatine olacaktır. Firma olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de çiftçilerimizin ve yetiştiricilerimizin yanındayız” dedi.