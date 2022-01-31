Çetin kışta hem haneleri hem de gönülleri ısıtma çabası takdir topluyor

Elbistan’da esnaflık yapan Yusuf Kurnaz, sosyal medya üzerinden başlattığı kampanyalarla ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşların gönlüne dokunmaya devam ediyor. Yardım faaliyetleri ile takdir toplayan Kurnaz, gerçek ihtiyaç sahipleri ile hayırseverleri, veren elin alan eli görmeyeceği şekilde buluşturuyor.

Kurnaz, son yılların en çetin kış mevsimi nedeniyle soğuğun ilikleri dondurduğu kentte hayırseverlerin odun ve kömür yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gecesini gündüzüne katıyor.

Tamamen gönüllülük esasıyla hareket ettiğini belirten Kurnaz, “Havalar soğuk; soğuktan öte buz kesse de yolumuzu gözleyen aileler var. Ben, gönüllere dokunmaya hayır duası almaya talip oldum. Mazlumun sesini duyurmak ve onlara hayırsever vatandaşlarımızın dokunmasını sağlamak beni asla yormuyor. Bu yolda kapı kapı sokak sokak gezmeye devam elhamdülillah. Rabbime şükürler olsun ki bu güzel işlerde sizlerin destekleriyle beni vesile kılmış” dedi.

Odun ve kömür talebinin çok fazla olduğunu ifade eden Kurnaz, “Kömür ve odun talebi hayli fazla. Gönül dostlarının destekleri ile bu taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Bugüne kadar çok sayıda ailemize ulaştık Allah’a şükür. 50 aileye 22 ton kömür, 21 aileye ise 21 ton odun desteğinde bulunduk. 140 aileye de gıda yardımı yaptık. Gönlü güzel kardeşlerimin, ağabeylerimin ve bacılarımızın desteği ile kalpleri ısıtıyoruz. Üşüyen ellerin olduğu haneler, çağrılarımızı duyup yardıma koşan gönlü güzel insanlarımızla birlikte sıcacık yuvalara dönüşüyor. Bundan büyük mutluluk olamaz. Maddi manevi destek veren değerli dostlarımdan rabbim razı olsun” şeklinde konuştu.

Öğrencilere burs desteği başta olmak üzere diğer yardım faaliyetlerini de sürdürdüğünü anlatan Yusuf Kurnaz, “Gıda paketi, burs desteği, ev eşyası gibi çalışmalara da yine hayırseverlerimizin katkısı ile devam ediyoruz. Kendilerine uzanacak bir yardım eli bekleyen çok insanımız var. Bu taleplere yetişme çabamıza destek olmak isteyenler varsa; hep beraber gönüllere dokunalım. Az çok demeden sizlerden destek bekliyorum” ifadelerini kullandı.