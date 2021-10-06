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Ceren Çocuk Dünyası Kreş ve Gündüz Bakımevi açıldı

Elbistan ve bölgesinin kreş ruhsatına sahip ilk kurumu olan Ceren Çocuk Dünyası Kreş ve Gündüz Bakımevi hizmete açıldı.

Ceren Çocuk Dünyası Kreş ve Gündüz Bakımevi açıldı
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Ceren Çocuk Dünyası Kreş ve Gündüz Bakımevi’nden yapılan açıklamada, 0-6 yaş grubu çocukların resmi kayıt yaptırabileceği tek özel kurum olduklarının altı çizildi.

Ceren Çocuk Dünyası’nın, kusursuz hizmetleri ile göz kamaştırdığı belirtilen açıklamada, ‘Elbistan ve bölgesi beklenen ve özlenen çocuk yuvasına kavuştu’ denilerek şu ifadelere yer verildi:

 “Tecrübeli ve uzman kadro ile profesyonel bir hizmet sunumuna başlayan Ceren Çocuk Dünyasında, ailelerin ve velilerin gözleri arkada kalmıyor. Elbistan'da kreş ruhsatına sahip ilk kurum olan ve 0-6 yaş grubu çocukların resmi kayıtlarının yapıldığı tek özel kurum özelliği bulunan Ceren Çocuk Dünyası, minik yüreklerin adeta renkli dünyaları oldu. Düzenli beslenme, uyku odaları ve uyku takibi, oyun odaları ve eğlence saatleri, bahçe, doğa ve park oyunları ile minik yürekler yaşanası zamanlara erişiyor.

Çocuklarınızı güvenle emanet edebileceğiniz genç ve dinamik eğitimci kadromuz ile sizlere ve geleceğimiz olan çocuklarımıza en güzel eğitim hizmetini sunmayı ilke ve hedef edindik. Bilgi ve iletişim için 0541 167 00 46 randevu alınabilir ve daha kapsamlı görüşmeler yapılabilir.”

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Ceren Çocuk Dünyası Kreş Ve Gündüz Bakımevi Açıldı