Cengizhan Firik anısına voleybol turnuvası

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Mevlüt Türkan, Cengizhan Firik anısına düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasına 12 takımın katılacağını söyledi.

Takımların 4 grupta mücadele edeceğini belirten Türkan, “Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Cengizhan Firik, 2020 Nisan’ında yakalandığı kanser hastalığı nedeniyle aramızdan ayrıldı. Biz de ona olan vefa borcumuzun bir göstergesi olarak kurumlar arası voleybol turnuvası düzenlemek istedik. Çeşitli kamu kurumları ile okullarımızdan oluşan 12 takım turnuvada sahaya çıkacak. İlk maçımız 21 Mart’ta oynanacak. 30 Mart’ta da final karşılaşması gerçekleştirilecek. Müsabakalar, Elbistan Gençlik Merkezimizin spor salonunda oynanacak. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza ve sporcularımıza başarılar diliyoruz. Yaklaşık 2 yıl önce kaybettiğimiz Cengizhan Firik’e de bir kez daha Allah’tan rahmet diliyoruz” dedi.