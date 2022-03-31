Cengizhan Firik anısına düzenlenen turnuvanın şampiyonu belli oldu

Elbistan Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından merhum Cengizgan Firik anısına düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasına 12 takım katıldı. 140 sporcunun yer aldığı akımlar, 4 grupta mücadele etti. Oldukça çekişmeli geçen maçlara sahne olan turnuvanın final maçı, Elbistan Belediyesi ile Elbistan E Tipi Kapalı İnfaz Kurumu takımları arasında oynandı. Karşılaşma, cezaevi takımının 3-0’lık üstünlüğü ile sona erdi. Bu skorla cezaevi takımı turnuvanın şampiyonu olurken, ikinciliği Elbistan Belediyesi, üçüncülüğü ise Elbistan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü takımı elde etti.

Turnuva sonucunda ilk 3’e giren takımlara kupa ve madalyaları Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşat Bayazıt tarafından verildi.

Turnuvayla ilgili olarak değerlendirme yapan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, tüm takımları kutladı.

Başkan Gürbüz, “Geçtiğimiz yıllarda kaybettiğimiz, yüreği ve insanlığı ile herkesin gönlünde taht kuran Gençlik ve Spor İlçe Müdürümüz Cengizhan Firik adına düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasına katıldık. Böylesine anlamlı bir organizasyonda yer almaktan bizler açısından çok önemliydi. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum. Cengizhan Firik müdürümüzü de rahmetle anıyorum” dedi.

Elbistan Cumhuriyet Başsavcısı Hayri Ormancı da, “Çok güzel bir organizasyon oldu. Tüm takımlarımız centilmence mücadele etti. Ceza İnfaz Kurumu takımımız şampiyonluğu kazandı. Tüm sporcularımızı kutluyorum. Turnuvanın düzenlenmesinde katkı sunanlara da teşekkür ediyor, Cengizhan Firik’e de bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu.

Elbistan İlçe Gençlik ve Spor Müdür Vekili Mevlüt Türkan da, yakalandığı kansere yenik düşerek yaklaşık 2 yıl önce hayatını kaybeden Cengizhan Firik’e vefa borcunun göstergesi olarak bu turnuvayı düzenlediklerini belirtti.