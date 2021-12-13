Cemil Şahin, Şoförler Odası Başkanlığına aday olduğunu açıkladı

2 Ocak 2022’de yapılacak olan Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimleri öncesinde başkan adaylığını açıklayan Cemil Şahin, şoför esnafının sorunlarını çok iyi bildiğini ifade ederek, çözüm odaklı bir anlayışı hayata geçireceklerini söyledi.

Şahin, “Elbistan Şoförler ve Otomobilciler Odası seçimleri öncesinde bu göreve talip olduğumu açıklamak istiyorum. 1967’de Ekinözü ilçesinin Ortaören Mahallesinde doğdum. Elbistan nüfusuna kayıtlıyım. 1989 yılından beri SS 28 No’lu Halk Otobüsleri Kooperatifinde, halk otobüsçülüğü yapıyorum. Şoför esnafının sorunlarını, sıkıntılarını bu mesleğin içinden gelen biri olarak çok iyi biliyorum. Uzun bir dönem de odada yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım” dedi.

Şoför ve otomobilci esnafının, sorun yumağının içinde kaldığını hatırlatan Şahin, “Şoför ve otomobilci esnafımızın derdi her geçen gün dağ gibi büyüyor. Üye esnaflarımız içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte yalnız bırakılmak istemiyor. Üyesini kaderine terk eden anlayıştan; üyesinin derdi ile dertlenen ve çözüm için gecesini gündüzüne katacak bir ekiple bu yoldayız. Taksicisinden kamyoncusuna, servisçisinden otobüsçüsüne ve galerici esnafına kadar her mesleğin ne durumda olduğunu biliyoruz. Biz sorun üretmek için değil çözüm üretmek için bu göreve talip oluyoruz.

Üyelerimizin teveccühü ile bu göreve seçildiğimiz andan itibaren ortak aklın odaya hakim olmasını sağlayacağız. Sorunun değil çözümün parçası olacağız. Hiçbir üyemizi yalnız bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.