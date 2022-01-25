Çelikler Holding’ten FGD filtre sistemi açıklaması

Açıklamada, “Önceliğimiz çevre ve insan sağlığı. Çevre yatırımları sürerken, sorumluluğumuz olan enerji üretimine de kesintisiz devam ediyoruz” denildi.

‘Çelikler Holding olarak Afşin Elbistan A Termik santralini devraldığımız günden itibaren başladığımız çevre yatırım çalışmalarımızı tamamladık’ ifadesi kullanılan açıklamada, şirketin enerji üretimiyle milli ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı sürdürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

“Şirketimizin bu amaçla yola çıktığını yaptığı çevre yatırımlarıyla da görebilmekteyiz. Çünkü insan sağlığı ve refahı, çevresel durum ile yakından bağlantılıdır. Küresel piyasalarda yaşanan ekonomik dalgalanmaların enerji maliyetleri üzerindeki yükü tüm dünyayı kasıp kavururken, Türkiye, yerli ve yenilenebilir enerji kaynakları sayesinde bu durumdan en az etkilenen ülkeler arasında yer aldı. Afşin Elbistan A Termik Santralimiz ise, bir yandan çevre yatırımlarında hız kesmezken, diğer yandan enerji üretimiyle milli ekonomiye ve istihdama katkı sağlamayı sürdürüyor.

Önceliğin çevre ve insan sağlığı olduğunu bir kez daha bahsederek, baca gazı arıtma ve filtreleme sistemleri yapımıyla bunu göstermekteyiz. Ancak kritik bir süreçten geçen Türkiye’nin küresel krizlerden daha güçlü çıkabilmesi için üretimin kesintisiz bir şekilde sürmesi gerekmektedir. Bu gerçekten hareketle yerli ve milli kaynaklarla elektrik üretimine devam etmekteyiz. Enerjide arz talep dengesini korumak, vatandaşlarımıza ucuz enerji sunmak ve istihdam oluşturmak için üzerimize düşen tarihi sorumluluğun farkındayız. Bizler de bu kritik süreçte çevremizin, insanımızın ve devletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tüm çalışanlarımızla ve duyarlı bölge halkıyla bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceğiz

Santralde bir süredir kurulumu devam eden wet (ıslak) FGD baca gazı arıtma ve filtreleme sistemi ile ilgili de sona gelindiği vurgulanan açıklamada, Bu yatırımlarımızla birlikte çevreye daha duyarlı hale gelecek olan santralimiz, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmış olacak ve vatandaşımıza ucuz elektrik üretimine devam edecektir. Milli ve yerli kaynağımız olan kömür de enerji üreterek en iyi şekilde değerlendirilmiş olacaktır” değerlendirilmesinde bulunuldu.

Wet FGD sisteminin, 35 ay olarak planlanan kurulumunun 16 ay gibi bir sürede tamamlandığına işaret edilen açıklamada, “Wet FGD baca gazı arıtma ve filtreleme sistemlerinde mekanik montajlar tamamlandı. Kısa süre içerisinde bu dev çevre tesislerinin devreye alma işlemleri de tamamlanmış olacaktır. Böylece santralimiz, arıtma sistemleriyle çevreye daha duyarlı hale gelecektir.

Milli kaynaklarla enerji üretip, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Afşin Elbistan A Termik Santralinde öncelikle çevre mevzuatına uygun dry FGD baca gazı arıtma sistemleri yatırımlarını 2020 yılının Haziran ayında tamamlayıp hayata geçirdi. Sonrasında Söz konusu çevre olunca yüksek yatırım maliyetine rağmen uluslararası standarda ulaşmak için Haziran 2020 yılında yapımına başlanan wet (ıslak) FGD baca gazı arıtma ve filtreleme sistemlerinde de sona gelindi. Haziran 2020’de yapımına başlanan tesiste toplam 25 bin ton çelik ve ekipman kullanıldı. 4 ayrı arıtma tesisinden oluşan bu dev yatırımın 35 ayda yapılması planlanırken 16 ay gibi kısa bir sürede tamamlandı. Ayrıca bu tesiste arıtma için kullanılacak kireç için de yine 16 ay gibi sürede 1,5 milyon ton/yıl kapasiteli kireç fabrikası yapılarak tamamlandı ve devreye alındı. Pandemi koşulları nedeniyle yurt dışından imal edilip de gelecek olan malzeme ve ekipmanlarının 5 ay gecikmesine rağmen tesisler mekanik olarak tamamlanırken devreye alma çalışmalarına başlanmıştır.

Bu tesislerin yapımında ve tamamlanmasında emeği geçen işçilerimize, mühendislerimize ve taşeron firmalarımıza teşekkür ederiz” şeklinde bilgi verildi.